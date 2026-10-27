La ciencia reveló el secreto que esconde el ajo tras sus primeros 15 minutos luego de haber sido cortado o machacado.

El ajo es una de las especias o condimentos más usados en las preparaciones culinarias de todo el mundo, desde años atrás, diferentes culturas le han otorgado importantes beneficios a la salud asociados al consumo del ajo.

La ciencia lleva años estudiando los compuestos químicos del ajo y han demostrado, desde lo científico, el potencial del ajo para la salud: “Entre los 83 ensayos clínicos en humanos considerados, se ha observado que el consumo de ajo modula múltiples biomarcadores de diferentes enfermedades; además, se ha demostrado que su combinación con fármacos u otras matrices alimentarias es segura y prolonga sus efectos terapéuticos”, reveló un artículo científico de los National Institutes of Health, NIH.

Una de las enzimas encargadas de darle ese poder al ajo es la alicina. La ciencia descubrió que este compuesto solo se activa en el ajo cuando se aplasta, se corta, se tritura, se machaca o se muerde. Es por esta razón que para activar los beneficios saludables del ajo, la ciencia recomienda que se triture o se corte antes de llevarlos a los alimentos.

Al consumir ajo picado, cortado o aplastado, químicamente se activa la alicina y esta enzima, estudios científicos demostraron que ayuda a combatir la obesidad, la disfunción endotelial y estrés oxidativo, hipertensión arterial, infartos de miocardio, hipertrofia cardíaca, cardiopatía diabética, arritmia, entre otros aspectos de la salud.

Triturar o masticar el ajo antes de comerlo activa la alicina, la enzima que lo potencia y trae beneficios para la salud. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El porqué la ciencia recomienda machacar, triturar o cortar los ajos

“El ajo y sus metabolitos secundarios han demostrado excelentes efectos beneficiosos para la salud y preventivos de diversas enfermedades comunes, como el cáncer, los trastornos cardiovasculares y metabólicos, la hipertensión y la diabetes, gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y reductoras de lípidos, como se ha demostrado en varios estudios in vitro, in vivo y clínicos”, informó los NIH.

El sitio de salud Alycinsalud dio más detalles sobre el consumo del ajo y sus propiedades y detalló la importancia de procesarlo antes de consumirlo, es decir, no comerlo entero ni agregarlo a los alimentos sin antes cortarlo o aplastarlo.

“La Alicina aparece cuando el ajo es masticado, machacado o cortado, generando esta sustancia cuanto su integridad estructural es comprometida” , señala este sitio web.

Químicamente, cuando el ajo se rompe, se corta o se machaca, se unen dos sustancias, explica Alycinsalud que la alicina se genera por la unión de la enzima alinasa con la aliina.

La combinación de ambas dan origen a la alicina y se puede reconocer por el característico olor y sabor fuerte del ajo, ese mismo que divide a los comensales entre quienes lo aman y quien los evitan. “La alicina formada representa del 60 al 80% de los compuestos azufrados presentes en el ajo y es el que le otorga su olor característico, por ello se cree que es el compuesto activo”, dicen los NIH.

La alicina en el ajo, la enzima encargada de darle es sabor y olor fuertes es la que ofrece beneficios para la salud. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beneficios del ajo para la salud

Los NIH han sometido al ajo a estudios científicos y han an llegado a diversas conclusiones entre ellas han destacado los beneficios hallado en laboratorio del consumo del ajo:

“La alicina es un compuesto del ajo que ha demostrado efectos benéficos sobre dislipidemia, obesidad, disfunción endotelial, EO, hipertensión, infarto, cardiopatías e incluso sobre la arritmia cardíaca”, informa el artículo científico de los NIH.

Reducir ligeramente los niveles de colesterol total y de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en personas con niveles altos de colesterol en sangre.

El ajo pueden reducir la presión arterial en pequeña medida en personas que padecen hipertensión

La alicina mostró un efecto benéfico sobre el perfil de lípidos, hipertrigliceridemia e hiperinsulinemia

En estudios en humanos la alicina también ha demostrado potencial terapéutico

Un efecto notable de la alicina es que previene la ganancia de peso

La alicina mejora la función endotelial y promueve la neovascularización en pacientes con enfermedad arterial coronaria

En un modelo de enfermedad renal crónica, la alicina redujo la hipertensión, el EO y mejoró la función renal por medio de la regulación del receptor a angiotensina II

La alicina mejoró la función sistólica y diastólica del corazón

“La alicina, un compuesto derivado del ajo, ha demostrado regular la expresión de vías de señalización y factores de riesgo asociados a la progresión de las ECV”, indicó los NIH en su artículo científico Mecanismos moleculares de los efectos beneficiosos de la alicina sobre las enfermedades cardiovasculares.