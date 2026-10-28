Leonel Flores de Argentina disputa el balón con Mohamed Zongo de Burkina Faso este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina).

En esta noticia Los temas de octubre en Google

Cuando un argentino quiere confirmar una noticia que acaba de leer en las redes sociales, busca el resultado de un partido de fútbol o consulta el pronóstico del tiempo, recurre de manera casi automática al buscador más usado en el país: Google.

Esa acción, al multiplicarse por cientos de miles, deja un rastro en la web sobre lo que más interés despierta en los internautas y para ver con ese rastro cómo se forma una tendencia, el gigante tecnológico pone a disposición de todos una plataforma pública y gratuita llamada Google Trends.

Con esta herramienta se puede filtrar la información por país o período para conocer qué temas acapararon la atención, cómo se distribuyen en el territorio o cuánto crecieron esas búsquedas en relación al período de tiempo anterior.

Cómo usar Google Trends

Cualquier internauta puede dejar de ser un espectador y usar esta misma para acercarse a lo que quieren saber los usuarios de internet y el secreto está en saber qué botones tocar y qué significa lo que se ve en pantalla.

Elegir el término: En la barra de búsqueda se puede ingresar cualquier palabra, personaje o evento (por ejemplo, “elecciones brasil”o “semana mundial del espacio 2026”) para seguir su rastro.

Seleccionar la región y el período: Es fundamental desplegar los menús para acotar la búsqueda a la Argentina y definir un rango de tiempo exacto, como “últimos 30 días” o un mes específico como octubre.

Leer el gráfico de interés relativo: Google Trends no muestra números absolutos de cuántas personas buscaron algo (no dice “hubo un millón de búsquedas”), sino valores relativos del 0 al 100 . El número 100 marca el momento de mayor popularidad del período elegido; un valor de 50 indica que el término se buscó la mitad de las veces.

Comparar términos: La opción de “añadir término” permite poner dos o más palabras en el mismo gráfico para ver cuál de ellas despertó mayor interés y en qué momentos exactos se cruzaron sus curvas.

Explorar por provincia: Más abajo, los mapas interactivos muestran en qué regiones del país (por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o el interior) se concentró proporcionalmente la mayor cantidad de consultas en relación con su población.

Los temas de octubre en Google

El furor del fútbol

El deporte más seguido en Argentina se quedó con las búsquedas más populares en la web y destacándose por saltos extraordinarios concentrados en momentos muy breves.

Instituto - Boca Juniors (+4.850%)

El cruce disputado por el torneo local en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba movilizó de manera abrupta el tráfico en el buscador por el partido oficial de la Liga Profesional donde ambos equipos empataron 2-2.

Panel de búsquedas y temas destacados. Google

Acá podemos ver cómo un evento deportivo puntual genera un aumento extraordinario de una pregunta específica. En un período de pocas horas, hinchas, aficionados y curiosos entran a Google masivamente para seguir el resultado, las formaciones o el desarrollo del juego.

Argentina - Burkina Faso (+4.050%)

El amistoso internacional disputado por la Selección nacional se transformó en otro de los grandes imanes del mes con la contundente victoria de la Scaloneta por 7 a 0

Esto se repitió en una larga lista de partidos de ligas locales y torneos internacionales, con fuertes subas en encuentros como river plate estudiantes de río cuarto (+3.600%), sarmiento river plate (+3.550%), belgrano river plate (+3.500%), boca juniors unión (+3.450%), boca juniors talleres (+3.150%), flamengo estudiantes (+2.450%), argentina benín (+2.400%) y estudiantes vs flamengo (+1.450%).

Panel de búsquedas destacadas. Google

Conmoción en la TV y el mundo del espectáculo

Fuera de las canchas, las consultas en ascenso reflejaron cómo las noticias de fuerte impacto social movilizan de inmediato el interés de la audiencia.

Fernando Confessore (+1.650%)

El nombre del reconocido meteorólogo y periodista se disparó en el buscador a raíz de su fallecimiento que conmocionó a los medios de comunicación y a quienes veían dar las noticias a Confessore, generando una ola masiva de búsquedas para confirmar el hecho o bien para conocer detalles con mayor profundidad.

Panel de búsquedas destacadas en los últimos 30 días. Google

Zulema Galperín (+1.800%)

En la misma sintonía, el deceso de la histórica actriz a los 90 años impulsó su nombre entre las principales tendencias del mes.

Elecciones en Brasil (+1.900%)

Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en el país vecino, con su primera vuelta a principios de mes y la posterior definición en balotaje el 25 de octubre, también tuvieron su lugar en la atención de los argentinos en torno al desarrollo y los resultados de los comicios.