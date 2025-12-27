El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana, en un contexto de altas temperaturas y elevada humedad.

Según el pronóstico oficial, las lluvias no se extenderán durante varios días, pero podrían presentarse en un momento puntual. Las condiciones inestables estarán acompañadas por calor intenso, con máximas que superarán los 34 grados.

¿Qué día vuelven las tormentas a Buenos Aires?

De acuerdo con el SMN, las tormentas se esperan para el sábado 27 de diciembre, especialmente durante la madrugada y la mañana.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, por lo que se trataría de lluvias aisladas y no de un evento generalizado durante toda la jornada.

Con el correr de las horas, el tiempo tendería a mejorar, aunque el calor seguirá siendo protagonista.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Buenos Aires

El detalle del pronóstico para los próximos días en el AMBA es el siguiente:

Sábado 27:

Mínima de 26° y máxima de 35°. Lluvias y tormentas aisladas durante la mañana (10% a 40%). Sin precipitaciones el resto del día. Vientos de 7 a 22 km/h.

Domingo 28:

Mínima de 21° y máxima de 32°. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Vientos leves de 7 a 12 km/h.

Recomendaciones ante tormentas en Buenos Aires

Ante la posibilidad de tormentas, el SMN y los organismos de emergencia recomiendan tomar algunas medidas de prevención: