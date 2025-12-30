El cierre de 2025 y el inicio del Año Nuevo estarán marcados por el mal tiempo en algunas partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y lluvias intensas que afectarían a distintas provincias durante el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero.

Según los pronósticos oficiales, el fenómeno estará acompañado por fuertes precipitaciones y ráfagas de viento, lo que podría complicar celebraciones al aire libre, traslados y actividades para el comienzo de 2026.

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas en Año Nuevo?

El SMN advirtió que el mal tiempo alcanzará a varias regiones del país, con distinta intensidad según la zona. Entre las provincias bajo alerta se encuentran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, Formosa y Chaco.

En estos puntos se esperan tormentas de variada intensidad, con acumulados de lluvia importantes y vientos que podrían generar complicaciones durante la previa y el inicio del Año Nuevo.

¿Cómo será el temporal en el norte del país?

En Jujuy y Salta, el organismo meteorológico anticipó precipitaciones que podrían acumular alrededor de 12 milímetros, acompañadas por vientos del sector sur que alcanzarían los 26 kilómetros por hora.

Por su parte, Tucumán y Catamarca también registrarán lluvias abundantes, con acumulados similares y temperaturas que oscilarán entre los 17° y 28°, en un contexto de inestabilidad que se extenderá durante buena parte de la jornada.

Clima: ¿qué se espera para el centro y oeste del país?

Las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza se verán afectadas por vientos intensos, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora, junto con lluvias que comenzarían durante el mediodía del 31 de diciembre.

En estas zonas, el SMN prevé temperaturas elevadas, con máximas cercanas a los 34°, antes del ingreso del frente de tormenta que marcaría un cambio en las condiciones del tiempo.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Misiones, Formosa y Chaco serían las más comprometidas por el fenómeno. Allí, las precipitaciones podrían alcanzar los 50 milímetros de agua, con vientos inestables y cambios bruscos en la intensidad del temporal.

En estos casos, el mal clima podría extenderse incluso hasta la tarde del jueves 1° de enero, afectando el inicio del Año Nuevo.

¿Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, el SMN anticipó una ola de calor en la previa de Año Nuevo. Para el martes 30 se esperan temperaturas cercanas a los 37°, mientras que el miércoles 31 la sensación térmica podría alcanzar los 38°.

El alivio llegaría recién el jueves 1° de enero, con un descenso marcado de la temperatura y registros mínimos cercanos a los 19°, junto a condiciones más estables. Para los días posteriores, se prevén temperaturas moderadas y cielo parcialmente nublado.