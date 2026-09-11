La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de septiembre y un nuevo grupo de jubilados y pensionados podrá acceder a sus haberes durante este viernes 11 y el lunes 14 de septiembre.

La fecha de cobro depende de la terminación del DNI y, en esta etapa, alcanza a quienes reciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo .

Una vez acreditado el dinero, los beneficiarios podrán disponer de sus fondos a través de sus cuentas bancarias y retirar efectivo de los cajeros automáticos.

El cronograma forma parte del esquema oficial de pagos de ANSES para septiembre de 2026, que contempla diferentes fechas según el tipo de prestación y el monto del haber.

Qué jubilados cobran este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre es el turno de los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 3, siempre que sus haberes mensuales no superen el monto correspondiente al haber mínimo.

Este viernes 11 de septiembre es el turno de los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 3. Fuente: Shutterstock Geber86

El pago queda acreditado en la cuenta bancaria informada por el beneficiario, por lo que, una vez disponible, el dinero puede utilizarse mediante los medios habilitados por la entidad financiera o retirarse en efectivo.

De acuerdo con el calendario oficial, esta fecha corresponde al cuarto grupo de pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Qué jubilados cobran el lunes 14 de septiembre

El siguiente grupo podrá cobrar el lunes 14 de septiembre. En este caso, la fecha corresponde a los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 4 y que tampoco superan el haber mínimo.

El esquema continúa después del fin de semana, por lo que quienes tengan esa terminación deberán esperar hasta el lunes para la acreditación correspondiente a septiembre.

El cronograma oficial establece que los pagos para este grupo continúan luego con los DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9, hasta completar el calendario de las prestaciones que no superan el haber mínimo.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre

DNI terminado en 6: 16 de septiembre

DNI terminado en 7: 17 de septiembre

DNI terminado en 8: 18 de septiembre

DNI terminado en 9: 21 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026

En septiembre, las jubilaciones y pensiones reciben una actualización del 2,11%, de acuerdo con la movilidad previsional calculada a partir del IPC. El haber mínimo quedó establecido en $428.633,20.

A este monto se suma un bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por el Gobierno. Para quienes reciben el bono completo, el ingreso puede alcanzar los $498.633,20.

Los principales valores previsionales de septiembre quedan de la siguiente manera:

Haber mínimo: $428.633,20.

Haber mínimo con bono completo: $498.633,20.

Bono extraordinario: hasta $70.000.

Haber máximo: $2.884.295,54.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro, el monto correspondiente y los detalles de su prestación a través de mi ANSES. El dinero se deposita en la cuenta bancaria asociada al beneficio y, una vez acreditado, puede retirarse mediante cajero automático.