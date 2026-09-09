Oficial y confirmado | Zacatecas falló contra los jubilados y le reducirá a la mitad el aguinaldo: será a partir de esta fecha

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la reducción del aguinaldo que cobran los pensionados, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de retiro. No obstante, la resolución se refiere exclusivamente a Zacatecas y a un régimen estatal específico.

En detalle, el máximo tribunal validó una reforma al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC). El cambio establece que el aguinaldo pasará de 60 a 30 días, pero únicamente para los trabajadores públicos estatales que se pensionen después de la entrada en vigor de la modificación. Por lo tanto, no se trata de una medida que afecte a todos los pensionados de México.

Oficial y confirmado | Zacatecas falló contra los jubilados y le reducirá a la mitad el aguinaldo: será a partir de esta fecha Imagen creada con IA

¿La Suprema Corte redujo el aguinaldo de todos los pensionados en México?

La Suprema Corte no estableció una reducción de alcance nacional para las personas pensionadas de México. Según la información atribuida a Amanda Pérez, directora general de Comunicación Social de la SCJN, es falso que el Máximo Tribunal haya emitido una resolución general sobre el aguinaldo de los pensionados.

La sentencia está limitada al caso de Zacatecas y al régimen administrado por el ISSSTEZAC.

¿Qué pensionados cobran menos aguinaldo?

El fallo de SCJN alcanza a los trabajadores del Gobierno estatal de Zacatecas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma aprobada en 2024 por el Congreso local. Para este grupo, el aguinaldo quedará establecido en 30 días, frente a los 60 días previstos anteriormente.

Un aspecto clave es que la modificación no tiene efectos retroactivos. Esto significa que las personas que ya tenían una pensión antes de la reforma no deben sufrir una reducción en su aguinaldo como consecuencia de esta resolución.

Detalles del cambio

No aplica a todos los pensionados de México.

Está limitado al régimen del ISSSTEZAC.

Alcanza a futuros pensionados del Gobierno estatal de Zacatecas.

Reduce el aguinaldo de 60 a 30 días dentro de ese régimen.

No afecta de manera retroactiva a quienes ya estaban pensionados.

¿Qué pensionados quedan fuera de la resolución?

La decisión de la Suprema Corte no modifica los sistemas nacionales de seguridad social. Por ello, no implica un cambio general para quienes reciben una pensión bajo regímenes como:

IMSS

ISSSTE federal

ISSFAM

PEMEX

También quedan fuera las personas que ya recibían una pensión del ISSSTEZAC antes de la entrada en vigor de la reforma.

La resolución no incluye a: