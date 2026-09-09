El calendario ANSES se adelantó para pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el resto de las prestaciones sociales que administra el organismo. Como cada mes, el orden de cobro se define por la terminación del DNI de cada beneficiario.

El cronograma llega acompañado de la actualización mensual por movilidad, que en septiembre fue del 2,11%. El porcentaje surge de la fórmula establecida por el DNU 274/24, que ajusta los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago: el INDEC había medido en julio una inflación del 2,1% (con más decimales, 2,11%), y ese es el número que la Anses trasladó a las prestaciones de septiembre.

ANSES: cuál será el haber mínimo en septiembre

Con ese ajuste, y de acuerdo con la Resolución 257/2026 publicada por el organismo, el haber mínimo previsional quedó en $ 428.633,20 y el haber máximo en $ 2.884.295,54. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la mínima, pasó a $ 342.906,56, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) subió a $ 196.080,12.

A esos montos se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que la ANSES sostiene sin cambios desde marzo de 2024. El refuerzo se paga completo a quienes cobran hasta el haber mínimo, a los titulares de la PUAM y a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC); entre los $ 428.633,20 y los $ 498.633,20, el bono se abona de forma proporcional hasta completar ese techo, y por encima de esa cifra no corresponde.

De este modo, un jubilado que percibe la mínima y accede al bono completo cobra en septiembre $ 498.633,20. Al no actualizarse el refuerzo, el aumento real para ese grupo de beneficiarios queda por debajo del 2,11% de movilidad.

El aumento también alcanza a la AUH, que subió a $ 154.031 por hijo, y a la Asignación por Embarazo. Quienes cobran la AUH reciben, además, la Tarjeta Alimentar: $ 72.250 con un hijo, $ 113.299 con dos y $ 149.425 con tres o más. De la asignación, la ANSES paga mensualmente el 80% y retiene el 20% restante, que se libera cuando se presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad al día. Septiembre no incluye pago de aguinaldo: el SAC se abona junto con los haberes en junio y en diciembre.

Calendario de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El pago a este grupo arranca el 8 de septiembre y se extiende hasta el 21, según esta terminación de DNI:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Calendario de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Este grupo empieza a cobrar una vez terminado el primer tramo, entre el 22 y el 28 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

El calendario ANSES se adelantó para pensionados. Fuente: Shutterstock Pungu x

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Comparten el mismo cronograma que las jubilaciones mínimas, entre el 8 y el 21 de septiembre:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 14 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 21 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

Se cobra el primer día del calendario de pagos, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Para todas las terminaciones de documento, la ventana de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para todas las terminaciones de documento, la ventana de cobro va del 8 de septiembre al 9 de octubre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:

Ingresar a la página de la ANSES. Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL. Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación.