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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 11 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6569 - Vicios

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

 1°6569 11°4634
 6338  12°4010
 3°1367 13°8439 
 6741  14°5707 
 7749  15°9179 
 6°2169  16°7425
 3631  17°0754 
 7240  18°1576 
 5944  19°8645 
 10°7552 20°3853 

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¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con Vicios suele reflejar luchas internas, culpa y hábitos que te dominan, señalando falta de control o equilibrio.

También puede ser una advertencia para revisar conductas y relaciones dañinas; superarlas en el sueño indica deseo de cambio y recuperación.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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