La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, el cual se establece a través del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Para el mes de septiembre, el aumento será del 2,1% de modo tal que el monto de la AUH ascenderá a $154.031. No obstante, y como ocurre habitualmente en determinados casos, el 20% de la prestación se retiene por la Libreta AUH.

Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en septiembre

Tras el aumento del 2,1% aplicado por ANSES, el monto general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó fijado en $154.031 por hijo.

Sin embargo, quienes tienen retenido el 20% de la prestación perciben mensualmente $123.224,80, mientras que los $30.806,20 restantes quedan sujetos al cumplimiento de determinados requisitos.

ANSES indicó cuándo se cobrará la AUH.

Ese porcentaje retenido se libera una vez que se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el organismo.

No obstante, las familias con niños de hasta 4 años inclusive pueden acceder a una excepción: cuando ANSES verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y el calendario de vacunación, el 20% reservado se liquida junto con el resto de la prestación y se cobra el 100% de la AUH todos los meses .

Qué día se cobra la AUH en septiembre

La ANSES diagramó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Calendario de pagos para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo