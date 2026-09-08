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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, el cual se establece a través del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Para el mes de septiembre, el aumento será del 2,1% de modo tal que el monto de la AUH ascenderá a $154.031. No obstante, y como ocurre habitualmente en determinados casos, el 20% de la prestación se retiene por la Libreta AUH.

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Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en septiembre

Tras el aumento del 2,1% aplicado por ANSES, el monto general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó fijado en $154.031 por hijo.

Sin embargo, quienes tienen retenido el 20% de la prestación perciben mensualmente $123.224,80, mientras que los $30.806,20 restantes quedan sujetos al cumplimiento de determinados requisitos.

ANSES indicó cuándo se cobrará la AUH.
ANSES indicó cuándo se cobrará la AUH.

Ese porcentaje retenido se libera una vez que se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el organismo.

No obstante, las familias con niños de hasta 4 años inclusive pueden acceder a una excepción: cuando ANSES verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y el calendario de vacunación, el 20% reservado se liquida junto con el resto de la prestación y se cobra el 100% de la AUH todos los meses.

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Qué día se cobra la AUH en septiembre

La ANSES diagramó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Calendario de pagos para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre