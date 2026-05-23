El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado iniciará la sanción a conductores de plataformas digitales con multas de hasta 60,000 pesos que operen sin el debido registro.

Esta política tiene como objetivo regular el servicio de transporte privado , incluyendo las plataformas de Uber y Didi, así como garantizar condiciones de seguridad para usuarios y conductores. Miles de choferes de aplicaciones se encuentran ante el riesgo de enfrentar sanciones severas si no realizan el trámite correspondiente ante la autoridad.

Atención conductores de Uber o Didi | Habrá multas de hasta 60,000 pesos para quienes no porten este documento (foto: archivo).

Cuál es el documento obligatorio que deberán portar los choferes de aplicaciones

La regulación ha estado en desarrollo durante varios meses, sin embargo, ahora se encuentra en fase de verificación y sanción activa . Inspectores de movilidad llevarán a cabo operativos sorpresa en áreas de alta concentración de servicios de transporte, tales como aeropuertos, centros comerciales y destinos turísticos. Los conductores deberán portar credencial vigente que acredite su registro ante el Instituto, a fin de evitar posibles infracciones.

La implementación de estas medidas busca asegurar la correcta regulación de los servicios de transporte, así como mejorar la calidad y seguridad del servicio brindado a los usuarios. La vigilancia constante de estas normativas es esencial para el mantenimiento del orden en el sector.

Requisitos para solicitar el registro oficial

Los vehículos no pueden tener más de diez años de antigüedad y deben pasar una verificación técnica exhaustiva. El trámite tiene un costo aproximado de 3,500 pesos y debe renovarse anualmente.

El Instituto estima que aproximadamente 40% de los conductores activos en plataformas digitales opera sin el registro correspondiente. Esta situación genera competencia desleal con operadores formales y expone a usuarios a riesgos al viajar en unidades no verificadas. Las autoridades argumentan que la regulación protege tanto a pasajeros como a conductores que cumplen con requisitos legales.

Los conductores interesados en regularizar su situación deben:

presentar licencia de conducir vigente

tarjeta de circulación

póliza de seguro con cobertura amplia

certificado médico.

Multas y sanciones por no contar con el registro oficial

Los multas impuestas a los conductores son determinadas por la magnitud de la infracción así como por el historial de reincidencias. En el caso de la primera infracción no documentada, se aplicará una sanción de 15,000 a 25,000 pesos. Si la reincidencia ocurre una segunda vez, el monto de la multa incrementará a 35,000 pesos. Por otra parte, aquellos que sean sorprendidos por tercera vez incurrirán en la penalización máxima que consiste en 60,000 pesos y la suspensión temporal de las placas.

Es pertinente señalar que las multas son un aspecto relevante en la regulación del tráfico, pues buscan promover el cumplimiento de las normas viales y prevenir conductas irresponsables en la conducción. A través de la implementación de estas penas, se espera que los conductores se abstengan de repetir las infracciones previamente cometidas.

Las plataformas de transporte como Uber y Didi notificaron a sus socios conductores sobre la obligación de registro a través de sus aplicaciones. Ambas empresas proporcionan asistencia para llevar a cabo el procedimiento, no obstante, enfatizaron que la responsabilidad de la regularización recae de manera individual en cada operador.

Asimismo, la ausencia de registro podría conllevar a la suspensión de cuentas en las aplicaciones.