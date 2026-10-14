Los gremios docentes convocaron a una medida de fuerza en la provincia de Buenos Aires. La protesta coincidirá con una jornada nacional de reclamos y la quinta Marcha Federal Universitaria.

Por un lado, el jueves 15 de octubre habrá un paro docente de 24 horas que afectará el dictado de clases en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.

La medida se enmarca en una jornada de protestas por mejoras salariales, mayor financiamiento educativo y la restitución de fondos nacionales para el sector.

Asimismo, la convocatoria coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria y con un paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que también realizará movilizaciones en distintos puntos del país.

¿Quiénes se verán afectados por el paro docente del jueves 15 de octubre?

La medida de fuerza alcanzará a las escuelas públicas bonaerenses cuyos docentes adhieran a la convocatoria . Por eso, el impacto concreto dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores de cada establecimiento.

Entre los sindicatos docentes bonaerenses que anunciaron su participación se encuentran:

SUTEBA: el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.

FEB: la Federación de Educadores Bonaerenses.

CTERA: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que convocó a una jornada nacional de reclamo.

Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires: también participa de las medidas gremiales, aunque anunció una huelga para el 20 de octubre.

La medida es en reclamo a una recomposición salarial y mayores recursos para la educación pública.

Paro docente de 24 horas. Constantinis

Entre los principales puntos del reclamo se encuentran:

Mejoras salariales: reclaman una actualización de los ingresos docentes frente a la inflación.

Restitución del FONID: piden recuperar el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Financiamiento educativo: solicitan más recursos para sostener el funcionamiento del sistema educativo.

Paritaria Nacional Docente: reclaman la convocatoria y el fortalecimiento de la negociación salarial a nivel nacional.

Jubilaciones y derechos laborales: plantean la defensa de las condiciones de trabajo y de los derechos previsionales del sector.

Marcha Federal Universitaria: qué pasará el jueves 15

La jornada también estará marcada por la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunirá a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y organizaciones sociales.

La movilización reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial para los trabajadores de las universidades, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Por su parte, ATE convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato anunció una movilización hacia el Congreso a partir de las 13.30.

De esta manera, el jueves 15 de octubre coincidirán distintas medidas de fuerza vinculadas al sector educativo.