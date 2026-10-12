Los trucos de limpieza caseros se han vuelto muy populares en el último tiempo y existe una técnica para aplicar sobre los vidrios que consta, únicamente, de la utilización de agua y sal.

A través de su perfil de YouTube, la usuaria @alacocinaconjacobina, que posee más de un millón de seguidores, reveló el truco para limpiar los vidrios y dejarlos impecables .

Para esta técnica, la experta en limpieza del hogar detalló que solo se debe utilizar agua y sal.

Cómo hacer el truco de limpieza para limpiar los vidrios

Según desarrolló la especialista en el video publicado en su canal de YouTube, para esta técnica no es necesario hacer una grande erogación de dinero en productos químicos, ya que solo tienen que emplearse artículos que suelen estar disponibles en el hogar.

Imagen ilustrativa. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Para prepararlo se deberán seguir los siguientes pasos :

En un recipiente colocar agua a temperatura ambiente e incorporar una cucharada sopera de sal.

Una vez que ambos elementos se encuentren en el recipiente, mezclar para integrar la sal con el agua.

Luego, depositar en un atomizador y dejar reposar unos minutos.

Por último, aplicar sobre los vidrios, dejar actuar y secar con un paño de microfibra.

Los beneficios de esta técnica

Además de la practicidad que presenta este truco casero, hay una serie de beneficios que son altamente destacables.

El primero de ellos es que es una preparación muy económica. Al no tener que comprar productos desinfectantes, los costos pueden abaratarse considerablemente y lo único que debe incorporarse es el atomizador, en caso de no tener uno, y la sal.

Otra de las ventajas es que se prepara en muy poco tiempo , no requiere de técnicas complejas y se puede utilizar en diferentes tipos de vidrios.

Por último, y no menos importante, es que este método no deja olores fuertes ni permanentes, por lo que puede ser algo más que positivo para quienes desean evitar los productos que con aromas intensos.