Elegir un lubricante adecuado es una decisión que influye directamente en el funcionamiento del motor. Aunque muchas veces se trata como un mantenimiento de rutina, utilizar un producto que no cumple con las especificaciones recomendadas puede afectar el rendimiento y acelerar el desgaste de los componentes.

Las exigencias de los motores actuales hacen que la elección del lubricante cobre cada vez mayor importancia. Por eso, fabricantes de lubricantes desarrollan productos específicos para responder a diferentes condiciones de uso.

Lubricantes desarrollados para distintas necesidades

Dentro de su portafolio, Castrol cuenta con alternativas diseñadas para distintos tipos de vehículos. Castrol EDGE está orientado a motores que trabajan bajo condiciones de alta exigencia, mientras que Castrol POWER1 fue desarrollado específicamente para motocicletas.

En el caso de Castrol EDGE, el producto se fabrica bajo licencia en la refinería de AXION energy en Argentina, respetando las especificaciones y estándares tecnológicos establecidos por Castrol a nivel global.

Cada uno de estos lubricantes responde a necesidades diferentes, por lo que seguir las recomendaciones del fabricante del vehículo continúa siendo el criterio principal al momento de elegir.

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Un mantenimiento que ayuda a extender la vida útil del motor

Además del lubricante adecuado, respetar los intervalos de cambio y realizar el mantenimiento en talleres especializados contribuye a preservar el rendimiento del motor durante más tiempo.

Hoy también existen herramientas digitales como el Selector de Aceite Castrol, que permiten identificar rápidamente cuál es el producto recomendado según el modelo del vehículo.

La combinación entre información confiable, productos desarrollados para cada aplicación y un mantenimiento periódico constituye una de las mejores estrategias para prolongar la vida útil del motor y evitar reparaciones innecesarias.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.