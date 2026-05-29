Trenes Argentinos anunció el inicio de un plan integral de obras en la Línea Roca, que demandará un plazo de ejecución de aproximadamente dos años.

Los trabajos estarán enfocados en la renovación de vías y mejoras de infraestructura en el tramo que va de Constitución a Temperley, con el objetivo de optimizar la seguridad y la fluidez del servicio que utilizan a diario miles de pasajeros en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Frente a los recientes rumores que indicaban un posible recorte en el cronograma de viajes, desde la empresa operadora desmintieron de forma categórica que se vayan a suspender los recorridos.

En este sentido, confirmaron que el servicio continuará funcionando durante los fines de semana , garantizando la movilidad de los usuarios de forma habitual mientras duren las tareas de infraestructura.

En caso de tener que realizar cortes para abarcar tareas que impliquen suspender el servicio, serán comunicados en tiempo y forma tras ser evaluados con la operadora ferroviaria, se remarcó.

Para lograr que la modernización de la línea no afecte la operatividad del transporte de pasajeros de lunes a domingo, el diagrama de trabajo fue planificado con una logística específica. Las cuadrillas llevarán a cabo las intervenciones más pesadas durante las ventanas nocturnas en jornadas de seis horas, aprovechando la franja horaria en la que las formaciones no prestan servicio regular .

El proyecto técnico contempla el recambio de durmientes, la renovación del tendido de vías, el tratamiento de la piedra balasto y la actualización de los sistemas de fijación.

Estas intervenciones estructurales, señalaron, resultan necesarias para reducir los tiempos de viaje, disminuir las demoras por fallas técnicas y brindar una mayor estabilidad a las formaciones durante sus trayectos.

Si bien la magnitud del reacondicionamiento requerirá de un despliegue extenso que se prolongará por casi 24 meses, el diseño del plan busca minimizar el impacto en la rutina del público usuario

Las autoridades de Trenes Argentinos indicaron que, en caso de requerirse alguna modificación puntual del cronograma por cuestiones estrictamente operativas, la misma será notificada a través de los canales oficiales con la debida anticipación.