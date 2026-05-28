Se cancela el Tren Sarmiento durante 3 días | A qué estaciones afectará la suspensión y qué día comienza.

El Gobierno avanzará con una obra estratégica sobre una de las líneas ferroviarias más utilizadas del país y ya anticipan cambios que impactarán de lleno en la rutina diaria de miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La interrupción afectará un tramo clave del Tren Sarmiento entre Once y Caballito, donde se realizarán trabajos de renovación integral de vías e infraestructura ferroviaria. Aunque todavía no existe una fecha definitiva confirmada para el inicio y duración exacta de las tareas, los documentos técnicos del proyecto contemplan una afectación que podría extenderse durante varios meses.

Qué pasará con el Tren Sarmiento

La obra forma parte de un plan de modernización impulsado sobre el corredor ferroviario y apunta a mejorar las condiciones operativas y de seguridad en uno de los sectores con mayor circulación diaria de pasajeros.

Según la documentación oficial vinculada al proceso licitatorio, los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre las estaciones Once y Caballito, una zona neurálgica para el funcionamiento del servicio.

Las tareas incluirían:

Renovación de vías.

Intervenciones sobre infraestructura ferroviaria.

Adecuaciones técnicas y operativas.

Mejoras para la circulación de las formaciones.

El objetivo oficial es optimizar el servicio y avanzar con obras pendientes sobre una línea que transporta miles de usuarios todos los días.

Cuánto tiempo podrían durar los trabajos

Si bien las autoridades ferroviarias sostienen que el cronograma definitivo aún no fue establecido, dentro del pliego licitatorio figura un plazo estimado de hasta 540 días para la ejecución total de la obra.

Ese dato alimentó la preocupación entre usuarios habituales del Sarmiento, ya que cualquier interrupción prolongada en el tramo Once-Caballito podría alterar fuertemente la movilidad diaria dentro del AMBA.

Qué alternativas evalúan para los pasajeros

Hasta el momento no se oficializó cómo funcionará el esquema alternativo durante las obras, aunque se analiza implementar servicios limitados y modificaciones operativas mientras duren los trabajos.

La definición final dependerá del avance de la licitación y de las decisiones operativas que adopten las autoridades ferroviarias una vez adjudicado el proyecto.

Por qué la obra genera expectativa

El corredor Once-Caballito es uno de los sectores ferroviarios con mayor circulación de pasajeros de Argentina y concentra un importante flujo diario de trabajadores, estudiantes y usuarios que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires.

Por eso, cualquier modificación en el funcionamiento del servicio genera fuerte expectativa entre quienes dependen del Tren Sarmiento para trasladarse todos los días.