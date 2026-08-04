El London Eye es una de las maravillas más recientes del paisaje de Londres (Fuente: Shutterstock)

Después de más de una década de proyectos, anuncios y modificaciones, Buenos Aires finalmente avanzará con la construcción de su propia vuelta al mundo panorámica, una atracción que promete transformar el paisaje urbano porteño.

El proyecto, conocido como la “London Eye porteña”, comenzará a tomar forma en Puerto Madero y apunta a convertirse en un nuevo atractivo turístico tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Dónde estará ubicada la nueva vuelta al mundo de Buenos Aires

La estructura estará ubicada en el Dique 1 de Puerto Madero, en un predio concesionado destinado al desarrollo de esta nueva propuesta turística.

La elección del lugar responde a su ubicación estratégica: se trata de una de las zonas más visitadas de la Ciudad, con una vista privilegiada hacia el río y una amplia oferta gastronómica, comercial y recreativa.

Desde sus cabinas, la atracción permitirá observar una panorámica de Buenos Aires y sumar una nueva postal urbana junto a otros puntos emblemáticos de la Ciudad.

Dónde estará ubicada la nueva vuelta al mundo de Buenos Aires.

Cuánto costará la obra y cuándo estará lista

La construcción demandará una inversión superior a los 8 millones de dólares y tendrá un plazo estimado de ejecución de aproximadamente 15 meses.

Según el cronograma previsto, la inauguración de la vuelta al mundo podría concretarse a mediados de 2027, siempre que se mantengan los tiempos establecidos para la obra.

La iniciativa busca replicar el impacto que tuvieron otras grandes norias panorámicas del mundo, que se transformaron en puntos turísticos destacados en ciudades como Londres, Singapur y Las Vegas.

Así será la nueva vuelta al mundo de Puerto Madero.

Un nuevo atractivo turístico para Buenos Aires

La llegada de esta estructura forma parte de una estrategia para sumar nuevos espacios de entretenimiento y ampliar la oferta turística de la Ciudad.

El objetivo es atraer más visitantes, generar movimiento económico en la zona y consolidar a Puerto Madero como uno de los principales puntos de interés porteños.

Las grandes ruedas panorámicas se convirtieron en los últimos años en íconos urbanos de distintas ciudades, no solo por la experiencia que ofrecen, sino también por el impacto visual que generan en el paisaje.

La nueva postal que busca sumar la Ciudad

Si los plazos se cumplen, Buenos Aires podría sumar en 2027 una nueva imagen característica: una gran rueda iluminada frente al río, con vistas panorámicas y capacidad para convertirse en una de las atracciones más reconocidas del país.

La vuelta al mundo de Puerto Madero será uno de los proyectos turísticos más esperados de los próximos años y buscará posicionarse como un nuevo punto obligado para quienes visiten la Ciudad.