En los humedales del Delta del Paraná, entre las ciudades bonaerenses de Campana y Zárate, existe un fenómeno que desde hace décadas despierta preguntas entre científicos y curiosos.

Se trata de El Ojo, una isla circular que parece girar sobre sí misma y cuya forma casi perfecta sigue llamando la atención.

Aunque con el paso del tiempo surgieron distintas teorías para explicar su comportamiento, ninguna logró responder por completo por qué esta masa de vegetación mantiene un movimiento constante ni cómo conserva una simetría tan llamativa.

Ese misterio convirtió al lugar en uno de los rincones más enigmáticos de Buenos Aires.

El Ojo: la isla circular que sorprende en el Delta del Paraná

El Ojo tiene un diámetro cercano a los 118 metros y está rodeado por un anillo de agua que también presenta una forma prácticamente circular.

La estructura parece que se desplaza lentamente sobre su eje, un comportamiento poco habitual dentro de un sistema de humedales como el Delta del Paraná.

El Ojo tiene un diámetro cercano a los 118 metros y está rodeado por un anillo de agua que también presenta una forma prácticamente circular. (Captura de pantalla: Gobierno Argentino) Gobierno argentino

El fenómeno fue identificado hace alrededor de tres décadas y, desde entonces, despertó el interés de investigadores que intentan comprender su origen.

Por qué la isla de Buenos Aires gira sin parar, según las hipótesis

La explicación más aceptada sostiene que El Ojo es una gran masa flotante de vegetación que se mueve impulsada por las corrientes y el viento.

Otros especialistas creen que intervienen procesos naturales propios de los humedales, aunque reconocen que todavía no alcanzan para explicar la forma casi perfecta del círculo.

La estabilidad que mantiene desde hace años también dio lugar a interpretaciones más especulativas, aunque ninguna cuenta con respaldo científico concluyente.

El misterio de El Ojo sigue atrayendo a científicos y curiosos

Durante mucho tiempo, la ubicación de la isla hizo que solo pudiera observarse mediante imágenes aéreas o satelitales, lo que alimentó aún más el misterio.

Hoy, El Ojo continúa siendo un punto de interés para investigadores, fotógrafos y aventureros que buscan conocer uno de los fenómenos naturales más llamativos de Argentina.