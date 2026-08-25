Al cierre de los mercados de este martes, 25 de agosto de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.540. Esta cifra señala una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando su segundo día consecutivo de alza. Esto sugiere un fortalecimiento en su valor en relación con los días anteriores, lo que podría generar expectativas sobre un posible aumento en la demanda de divisas.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad del dólar blue en la última semana fue del 9.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.42%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).