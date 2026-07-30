La armada de este gigante de América Latina busca recuperar su capacidad submarina: así son los poderosos modelos coreanos que podrían llegar al país

La reequipación militar y la defensa marítima estratégica en el Atlántico Sur han impulsado a la Armada Argentina a priorizar la recomposición de su capacidad submarina. Tras años de inoperatividad en el área subacuática, el Ministerio de Defensa evalúa alternativas internacionales para la incorporación de nuevas unidades navales de combate.

En este escenario irrumpe una disruptiva propuesta desde Asia: el astillero surcoreano Hyundai Heavy Industries ha presentado formalmente el modelo HDS-1500. Se trata de una plataforma naval de última generación que busca posicionarse firmemente frente a los tradicionales competidores de la industria de defensa europea.

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¿Cómo es el submarino coreano que podría reforzar a la armada de este gigante de América Latina?

El HDS-1500 es una unidad naval diésel-eléctrica concebida sobre un diseño moderno de aproximadamente 1500 toneladas de desplazamiento. De acuerdo con análisis técnicos del sector defensivo informados por medios especializados como Zona Militar, este modelo representa una evolución conceptual inspirada en la clásica arquitectura alemana Tipo 209, pero completamente adaptada a los estándares del siglo XXI.

Entre sus principales prestaciones técnicas destacan:

Evolución y automatización : integración desde fábrica de sistemas de combate digitales, sensores avanzados y un reducido requerimiento de tripulación gracias a su elevado nivel de automatización.

Capacidad de armamento y propulsión : espacio para tubos lanzatorpedos pesados de última generación, compatibilidad con baterías de ion-litio o sistemas de propulsión independiente de aire (AIP) y adaptabilidad para misiles de crucero de largo alcance.

Sostenibilidad logística: un tamaño intermedio diseñado para optimizar el consumo operativo y facilitar ciclos de mantenimiento prolongados a menor costo presupuestario.

¿Por qué la Armada Argentina necesita incorporar nuevos submarinos?

La recuperación de la Fuerza de Submarinos es una de las asignaturas pendientes más urgentes para la seguridad nacional y la soberanía del mar argentino. La inoperatividad de la flota dejó a las fuerzas armadas sin proyección disuasiva subacuática, vital para la vigilancia de los recursos pesqueros, el patrullaje de la zona económica exclusiva (ZEE) y el resguardo de las rutas marítimas en el Atlántico Sur .

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Para solucionar este déficit, la Armada Argentina evalúa diversas ofertas internacionales. Además de la propuesta asiática, siguen en carpeta las opciones europeas tradicionales:

Scorpène (Naval Group, Francia) : submarino de mayor tonelaje y alcance, con destacada capacidad operativa, aunque con costos de adquisición y mantenimiento más elevados.

Tipo 209NG (TKMS, Alemania) : una evolución directa de la familia Tipo 209, reconocida por su eficiencia operativa y compatibilidad tecnológica.

HDS-1500 (HD Hyundai Heavy Industries, Corea del Sur): la opción alternativa que combina un equilibrio técnico intermedio con facilidades de financiamiento y transferencia tecnológica.

¿Qué implica la transferencia de tecnología y financiamiento de Corea del Sur?

El diferencial clave de la propuesta de Corea del Sur radica en su modelo de negocios para América Latina. El astillero Hyundai Heavy Industries (HHI) ya selló una alianza estratégica con la Marina de Guerra del Perú y los astilleros SIMA para coproducir unidades locales bajo la denominación HDS-MGP.

Según reportó Defensa.com, la oferta formulada a la Argentina contempla esquemas similares de transferencia tecnológica, lo que permitiría la participación de astilleros nacionales como Tandanor o Astillero Río Santiago en tareas de montaje, mantenimiento pesado o desarrollo de partes.

Asimismo, la transacción contaría con el respaldo financiero de entidades públicas surcoreanas como el banco K-EXIM, ofreciendo plazos de entrega estimados de cuatro a cinco años bajo esquemas de crédito de largo plazo.