Más ajuste para las Fuerzas Armadas: el Ejército recortó un incentivo clave para militares capacitados

A horas de que la Selección argentina enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial , la cuestión Malvinas volvió a colarse en la agenda política. Un grupo de diputados de Unión por la Patria referenciados en el denominado “peronismo federal” presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique el paso del patrullero oceánico HMS Medway.

El pedido refiere a una embarcación perteneciente a la Royal Navy británica, que habría transitado por aguas bajo jurisdicción argentina durante su trayecto desde las Islas Malvinas hacia Punta Arenas, Chile.

Guillermo Michel

La iniciativa, impulsada por Guillermo Michel y acompañada por Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, solicita información al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa y a la Armada Argentina sobre las actuaciones realizadas tras detectar el desplazamiento del buque.

Entre otros puntos, los legisladores buscan determinar si el Gobierno tuvo conocimiento previo del tránsito del HMS Medway , si existió una comunicación oficial por parte del Reino Unido, si el desplazamiento se ajustó a los convenios vigentes entre ambos países y si el Poder Ejecutivo presentó o prevé presentar un reclamo diplomático.

Además, pidieron precisiones sobre las medidas previstas para reforzar el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.

El planteo surge luego de que trascendiera que la Armada Argentina detectó la navegación del buque sin una notificación previa , lo que derivó en la intervención de la Cancillería.

Desde Londres, en cambio, aseguraron que el recorrido fue informado por los canales correspondientes, lo que dejó abiertas dos versiones sobre el episodio.

En los fundamentos del proyecto, los diputados indicaron que el Congreso debe ejercer su función de control ante un hecho que “ involucra directamente la defensa de la soberanía argentina y la protección de nuestros intereses estratégicos en el Atlántico Sur ”.

Además, en el texto recordaron que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye “un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino”.

Fuente: REUTERS Matias Baglietto

La presentación coincide con un nuevo cruce futbolístico entre Argentina e Inglaterra, una rivalidad que trasciende lo deportivo por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En ese contexto, el episodio del HMS Medway volvió a poner el foco sobre la presencia militar británica en el Atlántico Sur y las actuaciones del Gobierno frente a ese tipo de situaciones.

Los autores del proyecto consideraron que el Poder Ejecutivo debe informar si se activaron los mecanismos diplomáticos y militares previstos para estos casos, cuáles fueron las acciones adoptadas por los organismos competentes y qué medidas implementará para evitar episodios similares en el futuro.