Tras más de 20 años abierto, Marixa Balli cierra para siempre su local de ropa en Flores: “Estoy podrida de esperar que las cosas cambien”.

En esta noticia Los motivos detrás del cierre del local

La actriz y panelista Marixa Balli anunció el cierre definitivo de su local de indumentaria en el barrio de Flores, un espacio que sostuvo durante más de dos décadas . La noticia sorprendió a sus seguidores, que la acompañaron en distintas etapas de su emprendimiento textil.

Balli, dueña de la marca Xurama, explicó los motivos de la decisión con crudeza: “Estoy podrida de esperar que las cosas cambien”, expresó en un móvil a LAM (América) al referirse al contexto económico que atraviesa el sector.

Los motivos detrás del cierre del local

La panelista de espectáculos detalló que el negocio textil se volvió cada vez más difícil de sostener en los últimos años y sumado a esto siente que es un momento de cambios profundos en su vida.

Marixa Balli brindó una entrevista a LAM (América) donde dio detalles de su decisión de cerrar el local en Flores: “ Me agoté . No, te juro que me agoté de todo. Estoy cansada. ¿Viste que dije un día que estoy haciendo cambios en mi cabeza? Es un momento de cambios, de transición”, manifestó.

Marixa Balli cerrará para siempre su local de ropa conocido como Xurama. Instagram/marixaballi

Luego se refirió a su vida entre la televisión y su emprendimiento que llegó a tener durante más de 20 años. “Quiero empezar a disfrutar un poco de la vida. La verdad, lo único que hago es laburar, no disfruto casi nada. Entonces dije ‘paremos’”, concluyó.

A esto se le suma:

La caída del consumo en indumentaria

El aumento de costos de alquiler y mantenimiento

La competencia con la venta online

Balli, que además supo tener presencia en la feria de La Salada con su marca, remarcó que el comercio de indumentaria atraviesa una crisis generalizada que golpea tanto a los locales de shopping como a los de barrio.

Si bien el cierre del local físico marca el fin de una etapa, la actriz no descartó continuar con la venta de su marca a través de otros canales, como las redes sociales y plataformas digitales, donde el costo operativo resulta menor.

El anuncio generó repercusión inmediata en el ambiente del espectáculo, donde muchos colegas y clientas lamentaron el cierre de un local que se había convertido en un clásico del barrio de Flores.