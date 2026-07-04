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Durante este sábado, 4 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4257 (El Jorobado).

 1°4257 11°8015 
 5034  12°9572
 3°1684  13°7408 
 8894  14°7677 
 3702  15°9247 
 6°1546  16°7458
 9508  17°5514 
 7085  18°0104 
 5968  19°8162 
 10°0616 20°3893 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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