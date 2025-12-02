Orgullo latinoamericano: construirán el puente más largo de la región que destronará al mítico Golden Gate de San Francisco. Foto: Systra

Latinoamérica está innovando en diferentes obras estructurales que facilitarán la circulación de sus residentes. Una de estas novedades tiene que ver con un puente que será el más largo de la región y superará al famoso Golden Gate de San Francisco.

Se trata del Puente Chacao, el cual se perfila como una nueva joya de la ingeniería latinoamericana. De esta manera, marcará récords en América y se convertirá en un símbolo de orgullo regional y avance tecnológico.

¿Qué es el Puente Chacao y por qué es tan importante?

El Puente Chacao es un ambicioso proyecto de infraestructura vial que cruzará el Canal de Chacao, conectando el continente chileno con la Isla de Chiloé de manera permanente. Hasta ahora, el acceso a la isla dependía de ferries, lo que generaba demoras y riesgos por condiciones climáticas adversas. Con este puente, Chile completará la Ruta 5 desde Arica hasta Quellón, permitiendo un flujo continuo de vehículos y personas.

La idea del proyecto data de 1966, pero su construcción actual representa un sueño largamente postergado. Al finalizar, no solo transformará la movilidad en el sur de Chile, sino que posicionará al país como líder en ingeniería de puentes en América Latina.

Así será el puente más largo de la región

Lo que hace al Puente Chacao verdaderamente excepcional son sus especificaciones técnicas, diseñadas para resistir los desafíos del entorno patagónico. Entre las características más destacadas, están:

Longitud total : 2.750 metros (casi 3 km), superando al Golden Gate (2.737 metros) y convirtiéndose en el puente colgante más largo de Latinoamérica.

Altura de los pilares : hasta 200 metros sobre el nivel del mar, con 3 pilares principales que soportarán la estructura.

Capacidad : 4 carriles para vehículos, con espacio para más de 12.000 autos por día.

Resistencia: diseñado para soportar cargas pesadas y condiciones climáticas extremas, garantizando accesibilidad 24/7, independientemente del viento o las mareas.

Estas características no solo lo hacen funcional, sino que lo elevan a un nivel de maravilla ingenieril, comparable con las grandes obras mundiales. El puente incorpora tecnologías avanzadas para minimizar el impacto ambiental y maximizar la durabilidad, un enfoque clave en proyectos de esta envergadura.

¿Por qué este puente supera al Golden Gate?

El Golden Gate Bridge, inaugurado en 1937, ha sido un emblema de la ingeniería moderna con sus 2.737 metros de longitud y su icónica torre naranja.

Sin embargo, el Puente Chacao lo destronará en longitud, marcando un antes y un después para América Latina. Mientras el Golden Gate conecta San Francisco con Marin County, el Chacao unirá dos mundos geográficos en Chile, fomentando el desarrollo insular.

Estas serán las principales diferencias: