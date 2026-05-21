Tras años de abandono, repavimentarán una ruta clave de la Provincia de Buenos Aires que mejorará el tránsito regional.

La Municipalidad de Berazategui avanza con una obra de renovación del pavimento en la calle 451, entre 413 y 413 A, en la localidad de Gutiérrez, en el sur del conurbano bonaerense.

La intervención, financiada íntegramente por el municipio, apunta a solucionar el deterioro histórico de la calzada que afectaba la circulación vecinal hace años.

Según informó la Secretaría de Obras Públicas municipal, los trabajos consisten en la colocación de carpeta asfáltica nueva sobre el pavimento existente, que se encontraba en mal estado.

La obra impacta directamente en el acceso a los hogares de los vecinos y vecinas de la zona.

Qué mejora trae la obra en Gutiérrez

La repavimentación de la calle 451 es un beneficio tanto para la circulación peatonal como para el tránsito vehicular del sector.

La repavimentación de la calle 451 mejorará la circulación peatonal como para el tránsito vehicular del sector. Municipalidad de Berazategui.

Se trata de una vía que, por su estado de deterioro, complicaba el ingreso a los domicilios y dificultaba el movimiento en el barrio.

Con la obra en marcha, los beneficios esperados son:

Mejor acceso a viviendas particulares.

Reducción de daños en vehículos por baches y roturas de pavimento.

Mayor seguridad vial para peatones en la zona.

Mejora del tránsito regional en la localidad de Gutiérrez.

Más obras en el distrito de Berazategui

La intervención en Gutiérrez forma parte de un plan de obras de infraestructura que el municipio lleva adelante en distintos barrios del distrito.

Quienes quieran seguir el avance de los trabajos en curso pueden hacerlo a través del sitio oficial, donde el municipio actualiza el estado de cada intervención.

La obra de repavimentación en la calle 451 de Gutiérrez ya está en ejecución y sin fecha de cierre confirmada por el momento.