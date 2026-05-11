Argentina y Brasil confirmaron la construcción del puente internacional San Javier-Porto Xavier, una obra que va a transformar el comercio, la producción y el turismo del noreste argentino. La infraestructura va a cruzar el río Uruguay para conectar la localidad misionera de San Javier con la ciudad brasileña de Porto Xavier, en Río Grande do Sul. El proyecto tiene respaldo binacional y está impulsado por los gobiernos de la provincia de Misiones y del estado brasileño. La obra fue anunciada oficialmente y ya está en etapa de planificación técnica. El puente San Javier-Porto Xavier va a cubrir una necesidad histórica de la región. Hoy, el cruce entre ambas localidades se hace en lancha o balsa, lo que limita el volumen de carga y encarece los costos logísticos para productores y empresas de la zona. Los principales beneficios que se esperan de la obra son: Por el momento, el proyecto está en la fase de estudios de ingeniería y gestiones diplomáticas entre ambos países. No hay fecha oficial de inicio de obra ni de inauguración. Sin embargo, el anuncio formal representa un avance concreto. Misiones ya tiene experiencia en este tipo de obras: el puente internacional Iguazú-Foz do Iguaçu, sobre el río Iguazú, es uno de los pasos fronterizos más transitados del país. La localidad de San Javier tiene alrededor de 10.000 habitantes y una economía ligada a la producción primaria, por lo que la obra puede generar un impacto directo en el empleo y en el desarrollo local.