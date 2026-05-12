Comenzó la construcción de un nuevo distribuidor vial en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que busca saldar una deuda histórica de la región: mejorar la circulación reducir los tiempos de viaje y potenciar el desarrollo productivo. El proyecto, que comenzó en marzo de este año y conocido como nuevo Distribuidor City Bell, busca conectar esta traza con el Camino Parque Centenario (a la altura de City Bell) y mejorará el tránsito para quienes transiten por la zona norte del partido de La Plata. La construcción de un nuevo distribuidor vial en La Plata es una zona de alto tránsito con potencial productivo para la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, se realizan los siguientes trabajos iniciales: La construcción consiste en un trazado de 2,1 kilómetros con doble sentido de circulación, que enlazará la autopista con el Camino Centenario: 530 metros de viaductos y 56 metros de puentes. Este distribuidor estará ubicado en el kilómetro 42 y atravesará el ramal La Plata del Ferrocarril Roca y cruzará los arroyos Martín y Carnaval mediante infraestructura. En este sentido, esta obra, que está incluido en el Plan de Obras 2024-2027 de AUBASA, busca: Las zonas que se verán más beneficiadas son City Bell, Villa Elisa y Gonnet, barrios de mayor crecimiento demográfico en la ciudad capital. Asimismo, beneficiará a localidades como Ringuelet, Gorina, Seguí y Hernández. Cabe destacar que las empresas que llevan adelante las obras fueron adjudicadas a C.P.C.SA y OCSA SA. Y el plazo de ejecución es de 18 meses para cada uno de los tramos.