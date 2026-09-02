Tras años de abandono, renovarán una ruta importante del país que conecta con uno de los destinos turísticos más lindos de Argentina

La emblemática Ruta de los Siete Lagos, uno de los circuitos turísticos más reconocidos y transitados de la Argentina, se prepara para una transformación histórica.

Tras años de reclamos por el estado y la falta de infraestructura en los accesos secundarios, el Gobierno de Neuquén anunció un plan de obras viales que repavimentará y asfaltará tramos clave del recorrido, transformando para siempre el mapa del sur patagónico.

La obra no solo recuperará la calzada en sectores deteriorados, sino que permitirá ampliar el trazado tradicional para incorporar de manera definitiva a Villa Meliquina y al lago Lolog, dos joyas cordilleranas que durante décadas sufrieron las complicaciones del tránsito por caminos de ripio en mal estado.

Con esta extensión, el histórico circuito pasará a llamarse oficialmente el Paseo de los Nueve Lagos.

De la postergación a un circuito integrado

Hasta ahora, unir el recorrido tradicional (que contempla los lagos Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino, Falkner, Hermoso y Machónico) con localidades como Villa Meliquina implicaba transitar caminos complejos, expuestos al desgaste del clima invernal y la acumulación de barro.

Con el nuevo esquema de conectividad asfaltada, los visitantes podrán completar una travesía continua que unirá San Martín de los Andes y Villa La Angostura con dos nuevos espejos de agua:

Lago Meliquina: un entorno rodeado de bosques nativos y pinos donde Villa Meliquina, una pintoresca localidad de 400 habitantes sumida en un crecimiento sustentable, recibe a miles de visitantes en verano.

Lago Lolog: ubicado a pocos kilómetros de San Martín de los Andes, famoso por las aguas calmas de Playa Bonita y la seccional de guardaparques en Puerto Arturo.

Se anunció la pavimentación y mejora de accesos clave de uno de los circuitos claves del país. Argentina.gob.ar

Impacto en el turismo y la economía local

Además de garantizar una circulación más segura y fluida para el turismo nacional e internacional, la repavimentación y asfaltado de estos tramos beneficiará de manera directa a los vecinos de la zona, facilitando el transporte de insumos, el acceso a servicios de emergencia y el desarrollo productivo de las comunidades cordilleranas.

Con las máquinas listas para arrancar los trabajos, la Patagonia se prepara para despedir la clásica configuración de los Siete Lagos y dar la bienvenida a una infraestructura renovada que potenciará uno de los paisajes más deslumbrantes del planeta.