La obra también permitirá conectar el norte, occidente y sur de la ciudad con nuevas estaciones de TransMilenio, ciclorrutas y espacios públicos renovados.

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Bogotá avanza en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años. La administración distrital confirmó que antes de terminar 2026 serán abiertos cinco tramos estratégicos de la avenida carrera 68, una intervención que busca aliviar la congestión vehicular en varios de los puntos más críticos de la ciudad y facilitar la conexión entre diferentes zonas de la capital mediante el sistema TransMilenio.

Las obras, que actualmente registran un avance general del 82 %, permitirán que miles de conductores, pasajeros, ciclistas y peatones cuenten con una vía renovada que conectará importantes corredores de norte a sur, además de integrar nuevas estaciones del sistema de transporte masivo.

¿Cuáles son los cinco tramos de la avenida 68 que abrirán en Bogotá durante 2026?

La Alcaldía de Bogotá informó que este año entrarán en funcionamiento cinco grupos de obra que forman parte del megaproyecto de la avenida carrera 68.

Los tramos que serán entregados corresponden a:

Grupo 2: entre la calle 18 Sur y la avenida Las Américas.

Grupo 3: desde la avenida Las Américas hasta la calle 13.

Grupo 4: entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

Grupo 6: desde la calle 46 hasta la calle 66.

Grupo 9: entre la carrera 48 y la carrera 9.

Con estas entregas, seis de los nueve grupos que conforman todo el corredor ya estarán finalizados, acelerando la puesta en servicio de una de las principales troncales de movilidad que tendrá Bogotá.

Abrirán una avenida de cinco tramos para disminuir el tráfico: irá de norte a sur y desembocará en varias estaciones de subte.

¿Cómo mejorará la movilidad la nueva avenida 68?

La intervención no consiste únicamente en ampliar la vía. El proyecto incorpora infraestructura diseñada para facilitar los desplazamientos de distintos actores viales.

Entre las principales obras se encuentran:

Carriles exclusivos para TransMilenio .

Tres carriles de tráfico mixto por sentido en varios sectores.

Nuevas estaciones del sistema de transporte.

Ciclorrutas permanentes.

Andenes y espacio público renovado.

Puentes peatonales y vehiculares.

Zonas verdes y mobiliario urbano.

La meta es reducir los tiempos de desplazamiento, descongestionar corredores tradicionales y ofrecer una mejor integración entre el transporte público y los demás modos de movilidad.

¿Qué tendrá el tramo entre la calle 13 y la avenida La Esperanza?

Uno de los sectores con mayor avance es el Grupo 4, ubicado entre la calle 13 y la avenida La Esperanza, que ya alcanza cerca del 97 % de ejecución.

Allí se construye un paso peatonal subterráneo de aproximadamente 300 metros que permitirá cruzar la avenida 68 sin afectar el flujo vehicular. Esta infraestructura conectará directamente ambos costados del corredor con la futura estación Calle 13 de TransMilenio.

Además, este tramo contempla:

1,96 kilómetros de corredor vial.

1,46 kilómetros de ciclorruta.

Más de 40.000 metros cuadrados de espacio público.

Dos puentes peatonales.

Tres estaciones de TransMilenio.

Un biciparqueadero con capacidad para 105 bicicletas.

La futura estación Calle 13 también continúa avanzando y ya supera las tres cuartas partes de ejecución, mientras se completan las plazoletas de acceso y las áreas destinadas para bicicletas.

¿Cuándo empezará a operar TransMilenio por la avenida 68?

Según las proyecciones entregadas por el Distrito, los primeros buses duales de TransMilenio comenzarán a circular por este corredor antes de finalizar 2026.

Inicialmente, la operación conectará sectores de la avenida Las Américas con la avenida 68 y posteriormente se integrará con la troncal de la calle 26, permitiendo llegar hasta la estación Museo Nacional.

Esta operación gradual permitirá que el nuevo corredor entre en servicio mientras continúan las obras restantes de la troncal.

¿Cuál es el avance total de la obra de la avenida 68?

El proyecto completo alcanza actualmente un avance constructivo del 82 %, una cifra que representa un importante crecimiento frente al porcentaje con el que fue recibido al inicio de la actual administración distrital.

La avenida carrera 68 tendrá una longitud superior a los 17 kilómetros y se convertirá en uno de los principales ejes de movilidad de Bogotá.

Además de mejorar la circulación vehicular y fortalecer la operación de TransMilenio, el corredor incluirá cientos de miles de metros cuadrados de espacio público, nuevas zonas verdes, ciclorrutas y sistemas urbanos de drenaje sostenible, con el objetivo de ofrecer una infraestructura más moderna y preparada para el crecimiento de la capital colombiana.