Un histórico tren de pasajeros volverá a operar luego de permanecer tres décadas totalmente inactivo. La reactivación de este ramal abarcará diferentes tramos estratégicos del Belgrano Cargas y líneas regionales interurbanas.

La medida beneficiará de manera directa a numerosas comunidades rurales del Norte y la Mesopotamia argentina. Además, la llegada de la nueva formación devolverá el acceso al transporte a pueblos que no contaban con servicios de colectivos directos.

¿Cuál es el histórico tren que vuelve a funcionar y qué puntos une?

La iniciativa contempla la reapertura de trazados clave pertenecientes a la amplia red del Ferrocarril Belgrano Cargas. El proyecto reactivará servicios de pasajeros en localidades alejadas del Norte Grande y el Litoral argentino.

Las formaciones adaptadas permitirán reconectar pequeños parajes rurales con las grandes cabeceras urbanas y comerciales . Este tendido ferroviario atraviesa zonas geográficas complejas donde las vías del tren representan la principal vía de comunicación.

La reincorporación de los coches motores facilitará el traslado diario de vecinos, trabajadores y estudiantes de la zona. El servicio busca reactivar el dinamismo económico en estaciones que permanecían clausuradas desde los años noventa.

El Belgrano Cargas volverá a operar en distintas zonas del norte y del litoral.

¿Cómo está pensada la obra y para cuándo estaría lista?

Los equipos técnicos ejecutan tareas intensivas de desmalezado, acondicionamiento de durmientes y nivelación de rieles antiguos. El plan integral de recuperación contempla distintas fases para garantizar la seguridad operacional en cada tramo.

Las cuadrillas avanzan en la reparación de estaciones históricas y en la puesta a punto de los pasos a nivel . Las primeras pruebas de circulación sobre las vías recuperadas están previstas para los próximos meses.

El cronograma oficial establece una habilitación paulatina de los diferentes sectores a medida que concluyan las inspecciones. Las autoridades estiman que los primeros viajes con pasajeros comenzarán a operar antes de fin de año.

¿De cuánto es la inversión y quién la lleva adelante?

La propuesta cuenta con el financiamiento del Estado Nacional a través de las empresas estatales del sector ferroviario. Las obras se coordinan junto a los gobiernos provinciales y los municipios alcanzados por el trazado.

El presupuesto destinado contempla la rehabilitación integral de vías, señalización y la compra de duplas livianas. Esta importante inversión pública busca saldar una histórica deuda de infraestructura con las poblaciones más postergadas.