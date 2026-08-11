El RegioTram del Norte avanzó a una nueva etapa para convertirse en realidad. El proyecto conectará a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá.

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El RegioTram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá, entró oficialmente en fase de licitación con la publicación de los prepliegos para su construcción y operación. El proyecto ferroviario contempla un recorrido de 48,9 kilómetros, 17 estaciones y una inversión cercana a los $17,4 billones, con la meta de conectar a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá mediante un sistema de transporte completamente eléctrico.

La publicación de estos documentos marca un nuevo punto en el proceso de estructuración de una de las obras de movilidad regional más importantes proyectadas para Bogotá y Cundinamarca. Los interesados podrán revisar las condiciones iniciales y presentar observaciones antes de que se consoliden los pliegos definitivos.

¿Cuál será el recorrido del RegioTram del Norte?

El RegioTram del Norte utilizará el corredor férreo existente para conectar el norte de Bogotá con diferentes sectores de la Sabana Centro. En total, el sistema tendrá 48,9 kilómetros de extensión y contará con 17 estaciones distribuidas entre la capital y los municipios de Cundinamarca.

La distribución prevista será la siguiente:

11 estaciones estarán en Bogotá.

1 estación estará en Chía.

3 estaciones estarán en Cajicá.

2 estaciones estarán en Zipaquirá.

De esta manera, el Tren de Zipaquirá permitirá conectar directamente algunos de los principales municipios de la Sabana Centro con Bogotá, una zona que concentra importantes desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos, comerciales y de servicios.

El proyecto también contempla conexiones estratégicas con otros sistemas de transporte de la capital, con el objetivo de que el tren no funcione como un servicio aislado.

RegioTram del Norte contará con 17 estaciones y este será el recorrido completo y definitivo. Departamento Nacional de Planeación

¿Cuántas estaciones tendrá el Tren de Zipaquirá?

El proyecto tendrá 17 estaciones en total, de las cuales la mayoría estarán ubicadas dentro de Bogotá.

La distribución es especialmente relevante porque, aunque el tren llegará hasta Zipaquirá, 11 de las 17 estaciones estarán dentro del Distrito Capital. Las restantes se repartirán entre Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Entre los puntos de integración previstos aparecen sectores como Carrera 68, Calle 26, Calle 72, Calle 92-Autopista, Calle 97 y Calle 200, además del Centro de Integración Modal (CIM) Norte.

La idea es facilitar los transbordos con otros medios de transporte, entre ellos TransMilenio, las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá, RegioTram de Occidente , ciclorrutas y senderos peatonales.

¿Qué municipios conectará el RegioTram del Norte?

El recorrido del RegioTram del Norte conectará directamente a Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá.

El trazado busca atender una de las zonas con mayor movimiento de pasajeros entre la capital y Cundinamarca. Actualmente, miles de personas realizan estos desplazamientos diariamente utilizando buses intermunicipales, automóviles particulares y otros medios de transporte.

Con el nuevo sistema ferroviario, la apuesta es trasladar una parte importante de estos viajes hacia un medio de transporte eléctrico y con conexión directa con otros sistemas de movilidad.

El área de influencia del proyecto alcanza a cerca de un millón de habitantes, con aproximadamente 430.000 personas en Sabana Centro y unas 570.000 en Bogotá.

¿Cuánto costará construir el RegioTram del Norte?

La inversión estimada para el RegioTram del Norte asciende a aproximadamente $17,4 billones, calculados a precios constantes de 2024.

El esquema de financiación contempla una participación mayoritaria de la Nación y un aporte del departamento de Cundinamarca. De acuerdo con la estructura anunciada, la Nación aportará cerca de $14,2 billones, mientras que Cundinamarca contribuirá con alrededor de $3,2 billones.

La magnitud de la inversión refleja el alcance de una infraestructura que no solamente incluye las vías férreas y las estaciones, sino también puentes, pasos peatonales, sistemas eléctricos, instalaciones de control y obras complementarias.

¿Cuándo comenzará la construcción del Tren de Zipaquirá?

La construcción del RegioTram del Norte todavía no comenzará de inmediato. Antes deberán cumplirse las diferentes etapas del proceso de contratación y preconstrucción.

El cronograma proyectado establece que la adjudicación y firma del contrato se producirían a mediados de 2027. Posteriormente comenzaría una etapa de aproximadamente dos años destinada a estudios y diseños de detalle, gestión predial, trámites ambientales y traslado de redes.

La construcción está proyectada para desarrollarse entre 2029 y 2034, con una duración estimada de cinco años.

Si se mantiene el cronograma previsto, el Tren de Zipaquirá comenzaría su operación comercial en 2034.

¿Cuándo se publicarán los pliegos definitivos del RegioTram del Norte?

Los documentos publicados en julio de 2026 corresponden a los prepliegos, por lo que todavía podrán recibir observaciones y aportes de las empresas y demás interesados en el proceso.

La publicación de los pliegos definitivos está prevista para octubre de 2026. Después continuará el proceso que desembocará en la selección del concesionario encargado de desarrollar y operar el proyecto.

La fase actual resulta clave porque permitirá revisar aspectos técnicos, financieros, jurídicos y contractuales antes de establecer las condiciones definitivas de la licitación.

¿Cuántos pasajeros podrá movilizar el RegioTram del Norte?

El sistema contará con 26 trenes completamente eléctricos y tendrá una capacidad proyectada para movilizar cerca de 187.000 pasajeros diarios.

Uno de los principales objetivos es reducir los tiempos de viaje entre Bogotá y la Sabana Centro. De acuerdo con las proyecciones del proyecto, algunos desplazamientos que actualmente pueden superar las dos horas podrían realizarse en menos de una hora mediante el sistema ferroviario.

La reducción de los tiempos de viaje es uno de los argumentos centrales para desarrollar el proyecto, especialmente por el crecimiento urbano y poblacional que ha registrado la zona norte de Bogotá y los municipios de la Sabana

¿Qué obras tendrá el RegioTram del Norte además de las estaciones?

El proyecto no se limitará a la construcción de las 17 estaciones. El corredor también tendrá una serie de obras complementarias para mejorar la conexión entre los diferentes sectores atravesados por el tren.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran:

80 pasos peatonales a lo largo del corredor.

13 puentes férreos, diez de ellos en Bogotá y tres en Cajicá.

Cuatro puentes vehiculares con ciclorrutas en Bogotá.

Recuperación de más de 88.000 metros cuadrados de espacio público y zonas ubicadas bajo puentes.

Infraestructura para facilitar la conexión con otros sistemas de transporte.

Además, el proyecto contempla la operación con trenes eléctricos y una reducción estimada de aproximadamente 60.000 toneladas de CO₂ al año.

¿En qué etapa está actualmente el RegioTram del Norte?

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de prepliegos de la licitación. Esto significa que ya existe una propuesta contractual que puede ser revisada por los potenciales participantes y que todavía pueden realizarse ajustes antes de llegar a los documentos definitivos.