Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas

La histórica planta del jabón Lagarto en Zaragoza cerrará sus puertas de forma definitiva después de más de cinco décadas de actividad. La decisión fue tomada por el grupo Euroquímica, que trasladará toda la producción a su complejo industrial de Illescas, en Toledo, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

El cierre marca el final de una de las instalaciones industriales más representativas de Aragón este segundo semestre del 2026. La fábrica, ubicada en el polígono Malpica, inició sus operaciones en 1971 y durante años se consolidó como uno de los principales centros productivos de la compañía.

La medida afecta de manera directa a cerca de 40 empleados, quienes ahora enfrentan un escenario de incertidumbre mientras avanzan las negociaciones entre la empresa y los representantes sindicales.

Tras más de 55 años, cierra una de las fábricas más queridas del país: 40 trabajadores perderán su empleo Fuente: Shutterstock Homa Appliances

Qué pasará con los trabajadores afectados por el cierre

La compañía ha iniciado un procedimiento de movilidad geográfica de conformidad con la legislación laboral española. El objetivo es trasladar la actividad productiva desde Zaragoza hacia la planta de Illescas, donde ya se concentra una parte significativa de la producción del grupo.

De acuerdo con los sindicatos, el proceso impactará a aproximadamente 40 trabajadores. Entre ellos se hallan empleados con décadas de trayectoria en la organización, así como también perfiles más jóvenes que deberán considerar posibles traslados o alternativas laborales.

Desde Comisiones Obreras manifestaron su preocupación acerca de las repercusiones que esta medida acarreará sobre la plantilla. Además, indicaron que aún no han comenzado las conversaciones formales y que la empresa todavía debe presentar documentación crucial para dar inicio a la negociación.

Tras más de 55 años, cierra una de las fábricas más queridas del país: 40 trabajadores perderán su empleo IA

La historia de una de las marcas más icónicas de España

La marca Lagarto nació en 1914, cuando un empresario de San Sebastián optó por transformar su negocio de producción de velas hacia la elaboración de jabón, motivado por la creciente electrificación en los hogares.

Diversas décadas después, la inauguración de la planta de Zaragoza facilitó la expansión de la producción y consolidó el desarrollo de la empresa. Con el transcurso del tiempo, la tradicional pastilla de jabón con letras rojas se transformó en un producto emblemático para varias generaciones de consumidores españoles.

El nombre de la marca presenta una historia curiosa. Según la tradición empresarial, se originó cuando los primeros trabajadores observaban con inquietud la maquinaria industrial y repetían la frase “¡Lagarto, lagarto!” durante el proceso de fabricación. Actualmente, más de un siglo tras el surgimiento de la marca, el cierre de la planta de Zaragoza concluye un capítulo significativo de su historia industrial.

Razones del cierre de la planta de Zaragoza por Euroquímica

La compañía busca centralizar toda su actividad industrial en una única instalación. La planta de Illescas ya cuenta con una parte significativa de la producción, así como la sede social del grupo. Por lo tanto, la dirección sostiene que la concentración de operaciones permitirá obtener mayores eficiencias.

La decisión se produce tras varios años difíciles para la empresa. En 2022, Euroquímica solicitó un concurso de acreedores y, un año después, logró evitar la quiebra gracias a la intervención del fondo de inversión Tertius Capital.

Además, durante 2024, el grupo implementó un expediente de regulación de empleo que afectó aproximadamente al 20% de su plantilla. Aunque esa reestructuración se llevó a cabo mediante bajas voluntarias e incentivadas, evidenció las dificultades financieras que enfrentaba la compañía.