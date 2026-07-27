El Sindicato de Trabajadores Camioneros acordó un nuevo incremento salarial y el pago de una asignación extraordinaria para todo el personal. La organización gremial conducida por la familia Moyano cerró la negociación paritaria para actualizar los sueldos del sector.

El entendimiento laboral se formalizó entre la federación sindical y las cámaras empresarias del transporte de cargas. El acuerdo contempla ajustes en los haberes básicos y beneficios adicionales para los choferes de todo el país.

Paritarias camioneros: cómo será el nuevo aumento

El esquema del ajuste salarial se distribuye de la siguiente forma:

Marzo: 2% de aumento salarial sobre los haberes vigentes.

Abril: 1,8% de incremento remunerativo.

Mayo: 1,7% de ajuste en la escala básica.

Junio: 1,6% de suba mensual.

Julio: 1,5% de aumento e incorporación de $27.258 al básico.

Agosto: 1,5% de incremento salarial final.

El esquema paritario establece una suba escalonada que alcanza un 10,1% acumulado durante todo el semestre. Cada porcentaje se aplica directamente sobre los salarios básicos del mes anterior.

Camioneros verá un nuevo aumento y un bono extraordinario.

La paritaria contempla también un proceso de blanqueo de sumas en los ingresos habituales del personal. Los trabajadores reciben una mejora progresiva que impacta en el cálculo de los suplementos paritarios.

¿Cuál es el bono extraordinario para camioneros?

El convenio fijó el pago de un bono no remunerativo extraordinario de $ 30.000 para reforzar el poder adquisitivo. La asignación económica se abona junto con los haberes correspondientes al período liquidado.

El monto complementario beneficia a la totalidad de las categorías contempladas en el convenio colectivo. La retribución busca compensar el impacto de la inflación sobre las remuneraciones del sector.

Escalas salariales de julio y montos por categoría

Los salarios para los camioneros quedaron fijados de la siguiente manera:

Categoría Sueldo básico (Julio 2026) Sueldo básico (Agosto 2026) Chofer con firma autorizada $1.223.953,00 $1.242.312,29 Chofer de camión blindado $1.139.645,55 $1.156.740,23 Conductor de Primera Categoría $1.060.010,29 $1.075.910,44 Conductor de Segunda Categoría $1.041.120,50 $1.056.737,31 Conductor de Tercera Categoría $1.022.211,59 $1.037.544,76 Peón de carga y descarga $968.120,14 $982.641,94



