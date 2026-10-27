El paro docente de 48 horas convocado por las seccionales de SUTEBA Multicolor comenzó este martes 27 de octubre y se extenderá hasta mañana miércoles 28 en la provincia.

La medida de fuerza es en rechazo al aumento salarial del 6% acordado entre la mayoría de los gremios y el Gobierno de Buenos Aires.

La adhesión dependerá de cada docente, por lo que no habrá una suspensión generalizada de las actividades . Para saber si habrá clases, las familias deberán consultar en cada establecimiento educativo.

Nuevo paro docente: qué reclama el sindicato

El gobierno de Axel Kicillof cerró con la mayoría de los gremios docentes un incremento de 6% 3% a pagarse con los salarios de octubre y 3% con los salarios de noviembre).

Este acuerdo fue aceptado por la mayoría de los sindicatos: AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA. Desde la Multicolor cuestionaron el incremento acordado y reclaman una recomposición que recupere el poder adquisitivo de los salarios docentes.

Bajo el lema “ningún docente pobre”, la agrupación reclama un salario básico para el cargo testigo (PR) de $ 1.7 millones, plan de desendeudamiento y condonación de deudas, un incremento de los fondos para la educación y el cese de la violencia.

Suspenden las clases el martes y miércoles en Buenos Aires por un nuevo paro docente: quiénes no tendrán clases.

Qué docentes y colegios pueden adherir al paro de este miércoles

La medida de fuerza fue convocada por las seccionales de SUTEBA Multicolor, por lo que podrán adherir los docentes que acompañen la protesta en las escuelas donde tenga representación la agrupación.

El impacto dependerá de la adhesión de cada profesor y del personal de cada institución. Por eso, no todas las escuelas tendrán las clases suspendidas y se recomienda consultar directamente con cada colegio para confirmar si habrá actividad este miércoles 28 de octubre.

Las zonas donde el paro podría tener mayor impacto son La Matanza, Ensenada, Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, distritos donde SUTEBA Multicolor cuenta con mayor adhesión.

La Asociación de Maestrxos confirmó medida de fuerza para el viernes 30

Por su parte, la Asociación de Maestrxos se sumará este viernes 30 de octubre al paro nacional convocado por el FRENDEP en reclamo de la desaparición de la docente rural Nancy Godoy en la provincia de Corrientes.

La decisión fue tomada el pasado lunes 26 en una asamblea general en La Plata bajo el lema “ Ni una docente menos, nos falta una maestra en la escuela ”.

La agrupación realizó un paro docente de 48 horas en rechazo del acuerdo salarial del 6% acordado entre los principales gremios y el gobierno bonaerense.

Al igual que la medida convocada por la Muticolor, dependerá de la adhesión de cada profesor, por lo que será necesario consultar en cada establecimiento si habrá clases.