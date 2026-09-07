El pronóstico del tiempo para este martes 8 de septiembre anticipa una jornada con condiciones invernales en distintos puntos del norte argentino. La nieve y el viento serán los principales protagonistas en localidades de Catamarca, Salta y Jujuy.

Mientras que en algunos sectores se espera nieve, especialmente en zonas de altura, en otros el fenómeno destacado serán las fuertes ráfagas de viento. A pesar de la intensidad de las condiciones meteorológicas, no se prevén lluvias.

Catamarca: nieve durante todo el día

En Catamarca, el fenómeno más importante se registrará en Antofagasta de la Sierra.

Según el pronóstico, se espera nieve durante todo el martes, por lo que la localidad tendrá una jornada marcada por las bajas temperaturas y las condiciones propias de las zonas cordilleranas.

La presencia de nieve durante toda la jornada será uno de los principales fenómenos meteorológicos previstos para el norte argentino.

Salta: nieve por la mañana y fuertes ráfagas por la tarde

En Salta, las condiciones cambiarán según el momento del día.

Durante la mañana del martes 8 de septiembre, se espera nieve en San Antonio de los Cobres, una de las localidades de mayor altitud de la provincia.

Por la tarde, el protagonismo pasará al viento, con fuertes ráfagas previstas tanto en San Antonio de los Cobres como en Cachi.

Por este motivo, quienes deban circular por estas localidades deberán prestar especial atención a la evolución del tiempo, especialmente durante las horas en las que se intensifique el viento.

Salta: nieve por la mañana y fuertes ráfagas por la tarde.

Jujuy: viento durante la mañana, la tarde y la noche

En Jujuy, el fenómeno destacado será el viento.

Durante la mañana, se esperan fuertes ráfagas en Susques. Más tarde, las condiciones ventosas alcanzarán a otras localidades de la provincia.

Para la tarde y la noche, el pronóstico anticipa viento en Humahuaca y La Quiaca.

Así, diferentes sectores de Jujuy tendrán una jornada con ráfagas en distintos momentos, aunque sin precipitaciones previstas.

¿Dónde habrá nieve este martes 8 de septiembre?

La nieve estará concentrada principalmente en zonas de altura. Las localidades donde se prevé este fenómeno son:

Antofagasta de la Sierra, Catamarca: nieve durante todo el día.

San Antonio de los Cobres, Salta: nieve durante la mañana.

En tanto, el viento afectará a:

San Antonio de los Cobres y Cachi, Salta: fuertes ráfagas durante la tarde.

Susques, Jujuy: viento durante la mañana.

Humahuaca y La Quiaca, Jujuy: viento durante la tarde y la noche.

No se esperan lluvias

A diferencia de otros escenarios de mal tiempo, este martes 8 de septiembre no se esperan lluvias en las localidades mencionadas.

Los fenómenos principales serán la nieve y el viento, con una distribución diferente según cada provincia y momento del día.

El panorama será especialmente invernal en las zonas de mayor altitud, donde la nieve se combinará con temperaturas bajas y condiciones ventosas.