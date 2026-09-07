El blanco dejó de ser la única opción para quienes buscan una cocina moderna y luminosa. En Europa, las últimas tendencias de interiorismo muestran un giro hacia espacios con una estética más cálida, materiales que aportan textura y una paleta de colores vinculada con la naturaleza.

La transformación se observa especialmente en los muebles y revestimientos. La madera gana protagonismo y comienza a convivir con tonos neutros, verdes y colores tierra, en una búsqueda de ambientes menos uniformes y con mayor personalidad.

La idea ya no es conseguir una cocina completamente homogénea, sino crear combinaciones de materiales, tonalidades y texturas que permitan darle profundidad al espacio y, al mismo tiempo, integrarlo con el resto de la vivienda.

La madera se convierte en protagonista

Entre los materiales que más presencia están ganando aparece la madera natural, utilizada tanto para vestir todos los muebles como para destacar determinados sectores de la cocina.

El roble, el fresno y el nogal se encuentran entre las alternativas que marcan esta estética. También es habitual incorporarlos en islas, frentes de muebles o determinados detalles, en lugar de utilizarlos necesariamente en todo el ambiente.

Este recurso permite sumar calidez sin abandonar una estética contemporánea. Además, las vetas y relieves propios de la madera aportan una dimensión visual que los diseños completamente lisos no consiguen.

Los colores que reemplazan al blanco

La nueva paleta también se aleja de los tonos extremadamente fríos. En su lugar aparecen colores como beige, crema, taupe y greige, capaces de generar ambientes más suaves y acogedores.

A ellos se suman diferentes tonalidades de verde apagado, especialmente aquellas inspiradas en la vegetación y los paisajes naturales. Los tonos tierra y terracota también forman parte de esta tendencia.

Más que apostar por un único color, el diseño europeo propone combinarlos para evitar que todos los elementos de la cocina tengan exactamente la misma apariencia.

Chau a los muebles de cocina blancos. Gemini IA.

Qué mostró EuroCucina 2026

Esta renovación estética pudo verse en EuroCucina 2026, la feria internacional dedicada al diseño de cocinas que se realiza en Milán.

Uno de los conceptos que atravesó las propuestas presentadas fue la creación de espacios más táctiles y acogedores. Las superficies con textura, las vetas de madera, la piedra y los acabados mate tuvieron una presencia destacada.

El objetivo es que la cocina deje de percibirse como un ambiente aislado y extremadamente funcional para convertirse en un espacio que dialogue con los demás sectores de la casa.

Una combinación de materiales para darle personalidad

Otra de las claves de esta tendencia es abandonar la idea de que todos los componentes deben ser iguales.

Los diseñadores comenzaron a combinar madera, piedra, colores neutros y pequeños acentos de color para generar contraste. Por ejemplo, los muebles pueden presentar frentes de madera mientras las mesadas incorporan piedra y las paredes utilizan una tonalidad diferente.

Las superficies mate también ganan terreno frente a los acabados brillantes, especialmente cuando se busca una estética más sobria y natural.

En definitiva, el cambio que se observa en las cocinas europeas va más allá de reemplazar un color por otro. La tendencia propone ambientes más cálidos, naturales y personalizados, donde los materiales adquieren protagonismo y la combinación de texturas permite crear espacios con mayor profundidad.

La cocina completamente blanca, que durante años fue una de las grandes protagonistas del diseño moderno, empieza así a compartir espacio con una estética que busca recuperar la madera, los tonos inspirados en la naturaleza y una sensación más hogareña.