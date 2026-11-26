El fenómeno incluye precipitaciones abundantes, fuertes vientos y posible caída de granizo durante la tarde y la noche de este jueves.

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas en distintos sectores de San Juan para este jueves 26 de noviembre.

Las advertencias se emitieron por precipitaciones abundantes, fuertes vientos y granizo durante la tarde y la noche del jueves 26 de noviembre.

De acuerdo a los reportes oficiales emitidos a las 06:02 de la mañana, se prevén eventos que podrían escalar a niveles localmente fuertes, por lo que se aconseja seguir las recomendaciones oficiales de la entidad.

¿Qué zonas de San Juan están bajo alerta amarilla por tormentas y granizo este jueves 26 de noviembre?

El alerta amarilla por tormentas que difundió el SMN rige específicamente para la tarde y la noche de este jueves, y abarca tanto sectores cordilleranos como áreas precordillearanas del territorio sanjuanino.

El alerta amarilla por fuertes tormentas abarca tanto sectores cordilleranos como áreas precordillearanas del territorio sanjuanino. (Foto: SMN) Fuente: SMN

Concretamente, los habitantes que deberán prestar atención y resguardarse durante esta alerta serán quienes residan en las siguientes regiones:

Cordillera: Cordillera de Calingasta .

Precordillera sur y centro: Precordillera de Calingasta , Pocito , Rivadavia , Sarmiento , Ullum y Zonda .

Precordillera norte: Precordillera de Iglesia y Jáchal (junto a áreas lindantes de Coronel Felipe Varela y General Lamadrid).

Para el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, el organismo prevé el regreso al nivel verde de tranquilidad en todas estas regiones.

¿Cómo serán las precipitaciones y los vientos previstos en San Juan?

Las áreas alcanzadas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas de intensidad localmente fuerte. Estos eventos estarán a acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de fuertes vientos.

De acuerdo con los datos oficiales, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

¿Cuáles son las recomendaciones que rigen ante la alerta amarilla por tormentas en San Juan?

Frente a la vigencia del nivel amarillo, el organismo gubernamental detalla una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante el paso de las tormentas y las ráfagas de viento.