Un camión cargado de combustible chocó contra una barrera de hormigón y explotó en una autopista cerca de El Cairo, Egipto. El fuego avanzó rápido sobre la calzada y por eso, varios vehículos no lograron escapar a tiempo incluido un grupo de jóvenes que quedó atrapado sobre un puente peatonal en medio de las llamas.

El accidente ocurrió cuando un automovilista circulaba a 110 km/h por encima de la máxima permitida e impactó contra la parte trasera del transporte. Tras el choque, reventó un neumático del camión, el vehículo de gran porte volcó y derramó toda su carga sobre el asfalto. Las llamas alcanzaron a colectivos de transporte público y provocaron al menos 31 muertes en el lugar.

Cómo quedaron atrapados los jóvenes y qué muestran las imágenes del rescate

Las personas intentaron subir a la pasarela para huir del fuego. En el video se puede ver cómo las víctimas pedían auxilio desde lo alto de la estructura metálica. Sin embargo, el humo denso y las explosiones bloquearon las salidas mientras el fuego consumía los autos debajo del puente y generaba una nube negra sobre la ruta.

Las llamas alcanzaron a un total de 27 vehículos, entre autos, motos y colectivos.

En las imágenes, se observa a varios vecinos que acercan una escalera de madera para facilitar el descenso, aunque una detonación posterior obligó a los rescatistas a correr para proteger sus vidas. En la publicación viral, se puede ver la desesperación de los jóvenes al quedar aislados entre el calor y los estallidos.

¿Cómo están las víctimas del accidente en Egipto?

Según reportes locales, hubo 31 fallecidos, entre ellos los 14 pasajeros de un autobús que viajaba cerca del camión y quedaron atrapados por el fuego tras detenerse para intentar auxiliar a las primeras víctimas.

Las autoridades locales confirmaron que, además de los fallecidos, otras 21 personas sufrieron heridas de distinta consideración y cuatro permanecen en estado crítico . Por el momento, los voceros oficiales no precisaron si los jóvenes del puente lograron bajar ilesos antes de la última explosión.

Los equipos médicos trasladaron a los sobrevivientes hacia los hospitales cercanos para que puedan recibir atención de urgencia y evitar consecuencias fatales.

Por su parte, la Policía detuvo al conductor del automóvil que provocó el choque inicial en la autopista de circunvalación mientras que la Fiscalía de Egipto ordenó pruebas de ADN para identificar a las víctimas que murieron calcinadas.

El primer ministro Mostafa Madbouly exigió una investigación profunda para determinar todas las responsabilidades penales del caso.

De esta manera, el grupo de jóvenes quedó atrapado en el medio de un puente incendiado tras la explosión de un camión cisterna y ahora, la Justicia local deberá determinar las responsabilidades por las muertes.