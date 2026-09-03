Se viene un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y caída de granizo por más de 90 horas. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

México se prepara para enfrentar lo que podría convertirse en uno de los episodios de lluvia más extensos de los últimos tiempos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una combinación de sistemas atmosféricos mantendrá tormentas intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y vientos fuertes durante al menos 96 horas, desde este jueves 3 hasta el domingo 6 de septiembre.

La principal preocupación se concentra en las regiones donde se prevén acumulados de lluvia capaces de provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos severos, además de complicaciones en caminos y zonas urbanas.

Se viene un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y caída de granizo por más de 90 horas EFE

¿Cómo estará el clima este jueves 3 de septiembre?

Para este jueves, el pronóstico de Conagua indica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Baja California Sur, mientras que se esperan precipitaciones muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las lluvias continuarán durante los siguientes días. El viernes, los acumulados más importantes se concentrarán en Oaxaca y Chiapas, con precipitaciones intensas. Para el sábado, el riesgo aumentará en Sinaloa y Chiapas, donde nuevamente podrían registrarse valores de entre 75 y 150 mm.

Aunque el domingo disminuirá la intensidad general en algunas regiones, persistirán lluvias fuertes y muy fuertes en estados como Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo y Puebla.

Además, el SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, especialmente en entidades del occidente y centro del país.

Alerta por ráfagas de viento y caída de granizo

Otro de los fenómenos que generará preocupación serán las ráfagas de viento de hasta 70 km/h previstas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante el jueves.

SMN

Entre viernes y domingo continuarán vientos fuertes en diversas regiones del norte y noreste del país, con rachas de entre 40 y 60 km/h, mientras que en algunas zonas se mantendrá el riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en infraestructura ligera.

La influencia del ciclón tropical Marie, que se desplaza lentamente al suroeste de Baja California Sur, seguirá generando condiciones peligrosas en el litoral del Pacífico. El fenómeno mantendrá oleaje de hasta 4 metros de altura en costas sudcalifornianas y mar de fondo en varios estados costeros.

Recomendaciones de Protección Civil / SMN

Ante la alerta por lluvias, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del SMN y Conagua.

También recomendaron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de ríos y arroyos con niveles elevados, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones en zonas de ladera por el riesgo de deslaves.

Mientras gran parte del país enfrenta tormentas, el calor seguirá presente. La onda de calor persistirá en sectores de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 45 °C, generando un marcado contraste entre lluvias intensas y ambiente extremadamente caluroso.