Un joven concretó el sueño de comprarse su primera moto esta semana y la alegría familiar invadió el patio de la casa durante esa tarde. Por eso, su madre decidió subirse para probar la potencia del motor en marcha.

El dueño del vehículo observaba orgulloso el entusiasmo de su progenitora sobre el vehículo y los allegados presentes filmaban con sus celulares para registrar el recuerdo. La intención inicial era hacer un recorrido breve por el patio de la vivienda.

Un descuido que terminó en un accidente insólito

La conductora aceleró de manera equivocada al intentar avanzar despacio hacia adelante, el vehículo respondió con fuerza instantánea y salió disparado de forma descontrolada. De esta manera, la maniobra imprevista tomó por sorpresa a toda la familia presente.

El público presente filmaba cada detalle de la maniobra sin presagiar el desenlace. La moto avanzó directo hacia el borde de la piscina familiar sin freno y la mujer perdió el control del manubrio al no poder frenar a tiempo.

El choque contra la pileta provocó una escena de pura tensión. La imagen del video se volvió borrosa de golpe por el pánico mientras que la persona que grababa soltó el teléfono para correr a socorrer a la víctima.

Un accidente con final feliz

La mujer logró salir de la piscina por sus propios medios a los pocos momentos. El impacto solo provocó un gran susto y mojó toda su ropa. Los allegados comprobaron rápidamente que no presentaba ninguna herida o lesión física.

La tranquilidad regresó al ambiente tras confirmar la salud de la protagonista mientras que la moto permaneció sumergida por completo en el fondo del agua transparente. Los usuarios comentaron en la publicación que casi “jubila la moto antes de estrenarla”.