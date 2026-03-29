El uso de vinagre en la limpieza del hogar volvió a ganar popularidad en redes sociales y portales de consejos domésticos. Uno de los hábitos que más se viralizó es el de tirar vinagre en la ducha, una práctica sencilla que promete múltiples beneficios sin recurrir a productos químicos agresivos. Pero, ¿para qué sirve exactamente y por qué cada vez más personas lo incorporan a su rutina? El vinagre, especialmente el blanco, es conocido por sus propiedades desinfectantes, desincrustantes y desodorizantes. Aplicado en la ducha, puede ayudar a: Para aprovechar sus beneficios, los expertos recomiendan: También puede utilizarse de forma preventiva, rociando una mezcla de vinagre y agua una o dos veces por semana. El principal atractivo de este método es que se trata de una alternativa: A pesar de sus beneficios, no todo es positivo. Los especialistas advierten que el vinagre: Tirar vinagre en la ducha se consolidó como uno de los hacks de limpieza más efectivos y accesibles. Su capacidad para combatir el sarro, el moho y los olores lo convierte en una solución práctica para mantener el baño en buen estado sin gastar de más.