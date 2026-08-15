Limpiar con vinagre la cortina de baño: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La cortina de baño es uno de esos elementos del hogar que puede ensuciarse rápidamente sin que siempre resulte evidente. Está expuesta diariamente al agua, la humedad, los productos de higiene y los restos de jabón, especialmente en su parte inferior.

Por este motivo, limpiar la cortina de baño con vinagre es un truco doméstico utilizado con frecuencia en España para facilitar la eliminación de determinados residuos. La explicación está en la acidez del vinagre, que puede ayudar a desprender depósitos minerales y restos acumulados sobre algunas superficies.

Sin embargo, utilizar vinagre blanco para limpiar la cortina de ducha requiere ciertas precauciones. No todos los materiales reaccionan igual y, sobre todo, nunca debe mezclarse con lejía u otros productos que contengan hipoclorito.

Para qué sirve limpiar con vinagre la cortina de baño

Limpiar la cortina de baño con vinagre puede ser útil principalmente para combatir los residuos que se acumulan debido al contacto permanente con el agua. Las salpicaduras pueden dejar depósitos minerales, mientras que el jabón y otros productos forman una película sobre la superficie.

El vinagre blanco contiene ácido acético, característica que explica buena parte de su utilidad en la limpieza doméstica. Su acidez puede ayudar a desprender ciertos depósitos minerales y restos de jabón, haciendo que después resulte más sencillo retirarlos.

Por eso, el truco puede resultar especialmente práctico cuando la cortina de ducha presenta manchas blanquecinas, restos de jabón o suciedad superficial. No obstante, el resultado dependerá del material de la cortina y del tipo de mancha.

Además, no conviene presentar el vinagre como un desinfectante universal. Aunque puede tener actividad frente a determinados microorganismos en ciertas condiciones, no sustituye a un desinfectante autorizado cuando se necesita una desinfección eficaz.

El precio es otra de las ventajas de limpiar la cortina de baño con vinagre. En supermercados de España, un litro de vinagre de limpieza puede encontrarse por alrededor de 0,90 euros, mientras que los productos específicos para eliminar la cal y limpiar el baño pueden costar bastante más.

Por ejemplo, un limpiador antical de 750 ml cuesta desde 1,70 euros, mientras que otras opciones de marcas conocidas alcanzan los 4,75 o 4,89 euros por envases de 700 o 750 ml. Así, recurrir al vinagre puede suponer un ahorro considerable para eliminar ciertos restos de jabón y depósitos minerales, aunque no sustituye necesariamente a un producto específico cuando se necesita desinfectar o tratar manchas difíciles .

Cómo limpiar la cortina de baño con vinagre paso a paso

Antes de limpiar la cortina de baño con vinagre, lo primero es comprobar la etiqueta y las instrucciones de limpieza del fabricante. Algunas cortinas pueden lavarse a máquina, mientras que otras requieren una limpieza manual para evitar daños.

Si el material admite este tipo de limpieza, puede utilizarse vinagre blanco diluido en agua para tratar las zonas con residuos. Es recomendable probar primero la solución en una parte pequeña y poco visible para comprobar que no altera el material.

El procedimiento básico puede realizarse de la siguiente manera:

Retirar la cortina de ducha para trabajar cómodamente y revisar qué zonas presentan mayor acumulación de suciedad. Comprobar las instrucciones del fabricante antes de aplicar cualquier producto. Preparar una solución de vinagre blanco y agua para reducir su concentración. Aplicarla sobre las zonas con restos de jabón o depósitos minerales, evitando utilizar otros productos químicos al mismo tiempo. Dejar actuar durante unos minutos, sin permitir que el producto permanezca durante períodos prolongados si el fabricante no lo recomienda. Frotar suavemente con una esponja o paño adecuado para el material. Aclarar abundantemente con agua hasta eliminar los residuos. Volver a colocar la cortina completamente extendida y dejarla secar bien.

En las cortinas aptas para lavadora, las instrucciones de la etiqueta deben tener prioridad sobre cualquier truco casero. El tipo de programa, la temperatura y los productos que pueden utilizarse dependerán del tejido o material.

Por qué aparecen manchas en la cortina de ducha

La ubicación de la cortina de baño explica buena parte del problema. Después de cada ducha permanece mojada y está en contacto con un ambiente húmedo, mientras que los pliegues pueden dificultar que determinadas zonas se sequen rápidamente.

A esto se suman los restos de jabón, champú y otros productos de higiene, que pueden adherirse progresivamente. Los minerales presentes en el agua también pueden dejar depósitos sobre la superficie cuando las gotas se evaporan.

Por eso, limpiar la cortina de baño con vinagre puede facilitar la retirada de parte de esos residuos. Mantenerla extendida después de ducharse y favorecer la ventilación del baño también ayuda a reducir la humedad acumulada.

Una limpieza periódica evita además que la suciedad se adhiera durante largos períodos . La frecuencia dependerá del uso, la ventilación del baño, el material y la rapidez con la que aparezcan manchas.

Para eliminar el moho de las cortinas de baño también se puede usar vinagre blanco o bicarbonato de sodio. (Fuente: Freepik)

El error que nunca hay que cometer al limpiar con vinagre

Hay una precaución especialmente importante al utilizar vinagre blanco para limpiar : nunca debe mezclarse con lejía o productos que contengan hipoclorito de sodio .

Al combinar un ácido, como el vinagre, con lejía pueden liberarse gases de cloro tóxicos, capaces de irritar los ojos y las vías respiratorias y provocar efectos graves dependiendo de la exposición. Por eso, ambos productos deben utilizarse siempre por separado.

Tampoco es recomendable improvisar mezclas de varios limpiadores domésticos. Si previamente se utilizó otro producto sobre la cortina de ducha, conviene aclararla abundantemente antes de aplicar uno diferente y seguir las indicaciones de las etiquetas.