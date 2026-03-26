Lavarse los pies con vinagre y agua tibia es una práctica casera que ganó popularidad en redes sociales por las mejoras en la higiene, el descanso y la salud de la piel. Se trata de un hábito de fácil aplicación y costo cero, ideal para incorporar a la rutina. El vinagre de manzana o alcohol tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Al combinarse con agua tibia, ayuda a crear un entorno poco favorable para hongos y bacterias. Uno de los beneficios más buscados es la reducción del mal olor en los pies. El vinagre equilibra el pH de la piel, lo que dificulta la proliferación de microorganismos responsables del olor. También es utilizado como apoyo contra hongos leves en las uñas y la piel, es decir, como complemento y no como tratamiento médico. En muchos casos, contribuye a mejorar el aspecto general del pie. El agua tibia favorece la dilatación de los poros y la relajación muscular. Esto permite que la piel absorba mejor los beneficios del vinagre y genera una sensación inmediata de alivio. Además, ayuda a suavizar durezas, reducir la descamación y dejar la piel más limpia y descansada. Solo se necesita un recipiente, agua tibia y un poco de vinagre. La rutina suele durar entre 15 y 20 minutos, lo que la hace fácil de integrar al final del día. Muchas personas la adoptan como momento de relajación antes de dormir. Otro factor clave es la sensación inmediata de frescura y alivio. Después de jornadas largas o uso prolongado de calzado cerrado, el contraste es notable. Lavarse los pies con vinagre y agua tibia combina practicidad y resultados inmediatos, por estos motivos cada vez más persona lo integran a su rutina de relajación e higiene por las noches.