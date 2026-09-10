Tirar sal gruesa en el carbón antes de hacer asado: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

El ritual argentino del asado va más allá de una comida. Se trata de un momento íntimo de reunión que combina amigos y familiares alrededor de un fuego.

Como en todo arte, existen secretos que marcan la diferencia. Un truco poco conocido, pero cada vez más usado por los parrilleros, es tirar sal gruesa sobre el carbón antes de hacer el asado.

Si bien muchos piensan que solo sirve para sazonar la carne, su uso sobre el fuego tiene múltiples beneficios que van desde controlar las llamas hasta reducir el humo.

Por qué recomiendan tirar sal gruesa en el carbón antes del asado

La sal gruesa cumple un papel inesperado, pero muy efectivo. Antes de prender el fuego, se recomienda tirarlo para que seque los restos de humedad y de grasa presentes en el carbón. Esto no solo reduce los fogonazos iniciales, sino que ayuda a que el fuego suba de golpe.

Una vez tenemos la carne sobre la parrilla y con la brasa debajo, los parrilleros expertos aconsejan tirar sal para reducir la intensidad en zonas específicas. Cuando la grasa de la carne cae sobre el carbón, pueden generarse llamas que eleven demasiado la temperatura y quemen los cortes.

Al tirar sal gruesa, esta actúa como una barrera contra el oxígeno que sofoca las llamas sin apagar el fuego.

Usar sal gruesa para tener un mejor asado

Otro de los usos de la sal gruesa es para mantener una temperatura homogénea y sostenida. Esto suele ser clave a la hora de cocinar un corte grueso como un vacío grande, un costillar o una tira de asado.

Tirar sal gruesa en el carbón antes de hacer asado: para qué sirve y por qué lo recomiendan. IA Gemini

Al colocar la sal se prolonga la duración del calor, por lo que se distribuye de forma más equilibrada y mejora la cocción.

En la misma línea, se recomienda para evitar el humo excesivo. Cuando la grasa o los jugos de la carne gotean sobre las brasas se produce humo intenso que puede impregnar la carne con sabores fuertes. Al actuar como absorbente, la sal ayuda a reducir la cantidad de humo que sale.

Cómo aplicar el truco de la sal para el asado

Para este truco lo ideal es usar sal gruesa o entrefina por tener mayor volumen y resistencia al calor comparado con la sal fina.

Para aplicarlo se deberán seguir los siguientes pasos: