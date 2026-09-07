Después de un asado, la parrilla puede quedar cubierta de grasa, restos de alimentos y suciedad. Aunque existen distintos cepillos y productos desengrasantes, hay un truco casero sencillo que puede ayudar a facilitar esta tarea.

El ingrediente elegido es el vinagre, un producto habitual en la cocina que también puede utilizarse para realizar diferentes labores de limpieza en el hogar.

Aplicarlo sobre la parrilla puede ayudar a aflojar la grasa y los restos adheridos, de modo que luego resulte más fácil eliminarlos durante la limpieza.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la parrilla?

El vinagre puede utilizarse como una ayuda para desengrasar la superficie de la parrilla antes del asado.

Su acidez ayuda a aflojar determinados residuos y restos de grasa que quedan adheridos a las rejillas. Esto permite que posteriormente sea más sencillo retirarlos con un cepillo o una esponja adecuada.

El objetivo no es reemplazar una limpieza profunda, sino facilitar la eliminación de la suciedad acumulada.

Cómo usar vinagre para limpiar la parrilla

Para aplicar este truco, se puede colocar vinagre blanco en un pulverizador y rociar una cantidad moderada sobre las rejillas.

Lo recomendable es hacerlo antes de encender el fuego, cuando la parrilla esté fría o a una temperatura segura para manipularla.

Luego, se puede dejar actuar durante unos minutos para ayudar a aflojar los restos de grasa y pasar un cepillo para parrilla para remover la suciedad.

Una vez retirada la grasa y los residuos, es importante limpiar la superficie y dejarla preparada antes de colocar los alimentos.

¿Por qué el vinagre ayuda a eliminar la grasa?

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a desprender determinados residuos y facilitar la limpieza.

Al entrar en contacto con restos de grasa y suciedad, contribuye a ablandar los residuos adheridos, haciendo que resulte más sencillo retirarlos mecánicamente.

Sin embargo, no se trata de un desengrasante industrial y su eficacia puede variar según el nivel de suciedad de la parrilla.

El truco para dejar la parrilla lista antes del asado

Una vez aplicado el vinagre y removida la suciedad, es fundamental retirar los restos de limpieza antes de cocinar.

La parrilla debe quedar limpia y seca antes de colocar la carne, las verduras o cualquier otro alimento.

Además, si la superficie presenta una acumulación importante de grasa quemada, puede ser necesario complementar el procedimiento con un cepillado más profundo.

Qué tener en cuenta antes de usar vinagre

Aunque el vinagre puede ser útil para determinadas tareas domésticas, no todas las superficies reaccionan de la misma manera.

Por eso, es conveniente verificar el material de la parrilla y las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier producto.

También es importante evitar mezclar vinagre con lavandina u otros productos químicos de limpieza, ya que algunas combinaciones pueden liberar gases peligrosos.