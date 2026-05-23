Tirar la yerba usada en las plantas: para qué sirve y qué beneficio se obtiene al hacerlo Fuente: IA

El mate forma parte de la rutina diaria de millones de personas y, junto con esa costumbre, también aparece otra práctica muy común: reutilizar la yerba usada en macetas o jardines.

Aunque muchos creen que tirarla directamente sobre la tierra siempre es beneficioso, especialistas explican que debe utilizarse de manera correcta para evitar problemas en las plantas.

Cuando se deja secar y se incorpora adecuadamente, puede transformarse en un excelente fertilizante orgánico y sustentable para el hogar.

Cómo usar correctamente la yerba usada para aprovechar sus beneficios

La mejor manera de reutilizar la yerba es dejarla secar previamente al sol antes de incorporarla a las macetas o al compost.

Tirar la yerba usada en las plantas: para qué sirve y qué beneficio se obtiene al hacerlo Fuente: IA

El proceso recomendado suele ser simple:

Retirar la yerba del mate.

Extenderla sobre una bandeja o recipiente.

Dejarla secar completamente al aire libre o al sol.

Mezclarla luego con tierra o compost.

Cuando se utiliza de esta forma, la yerba puede aportar nutrientes importantes para las plantas y ayudar a mejorar el estado del suelo sin generar exceso de humedad.

Además, algunas personas también reutilizan este residuo orgánico para fabricar macetas biodegradables o mezclas ecológicas para jardinería.

Por qué no recomiendan tirar la yerba húmeda directamente en las plantas

Aunque la yerba usada contiene nutrientes naturales, colocarla húmeda sobre la tierra puede generar distintos inconvenientes en macetas y jardines.

Tirar la yerba usada en las plantas: para qué sirve y qué beneficio se obtiene al hacerlo Fuente: IA

Entre los principales problemas aparecen:

Compactación del suelo.

Exceso de humedad.

Aparición de hongos.

Pudrición de raíces.

Alteración del equilibrio del sustrato.

Los especialistas explican que, al acumularse mojada, la yerba forma una capa que dificulta la correcta aireación de la tierra y puede afectar el crecimiento saludable de las plantas.

Por qué recomiendan hacer compost natural con yerba usada

Uno de los usos más recomendados para la yerba es incorporarla al compost casero junto con otros residuos orgánicos.

El compostaje permite transformar restos de cocina y materiales biodegradables en un abono natural rico en nutrientes para plantas y huertas.

En el caso de la yerba usada, los beneficios son varios:

Aporta nitrógeno y potasio.

Ayuda a mantener la humedad justa del suelo.

Enriquece la tierra de manera natural.

Reduce residuos domésticos.

Funciona como alternativa económica y sustentable.

Gracias a estas propiedades, cada vez más personas reutilizan la yerba mate dentro de prácticas ecológicas y de jardinería orgánica para aprovechar al máximo sus beneficios.