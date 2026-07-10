Truco casero de bicarbonato con gotas de aceite y sal

Mantener el baño en buenas condiciones de higiene es una tarea fundamental en cualquier hogar. Sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas de limpieza que reduzcan el uso de productos químicos agresivos. Entre las opciones más populares se destaca el bicarbonato de sodio, un ingrediente que puede ayudar a eliminar suciedad y malos olores en poco tiempo.

Aunque productos como la lavandina y otros desinfectantes comerciales son eficaces para combatir bacterias y manchas, diversos especialistas recomiendan utilizarlos con moderación. Incluso, una investigación de la Universidad de Bergen, en Noruega, señaló que la exposición constante a ciertos productos de limpieza puede afectar la salud respiratoria, especialmente cuando se usan con frecuencia y en espacios poco ventilados.

Tirar bicarbonato de sodio en el inodoro: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo a diario Fuente: IA

En este contexto, el bicarbonato de sodio se convirtió en un método casero que sirve para la limpieza del baño gracias a sus propiedades desodorizantes y desengrasantes. Además de ser biodegradable, no deja residuos tóxicos, ayuda a eliminar manchas superficiales y suele ser una opción económica.

¿Cómo utilizar bicarbonato para limpiar el baño?

Para limpiar azulejos, paredes o la bañera, una de las preparaciones más recomendadas consiste en crear una pasta con los siguientes ingredientes:

Media taza de bicarbonato de sodio

Un cuarto de taza de detergente líquido.

Un cuarto de taza de agua.

El procedimiento es el siguiente:

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Aplicarla sobre la superficie con ayuda de una esponja. Frotar suavemente para retirar la suciedad y las manchas. Enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio.

Truco casero para limpiar el inodoro con bicarbonato

El bicarbonato también puede emplearse para ayudar a eliminar residuos y neutralizar olores en el sanitario. Para ello se recomienda:

Espolvorear media taza de bicarbonato dentro del inodoro. Agregar media taza de vinagre blanco. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Cepillar el interior del sanitario y descargar el agua.

La reacción efervescente que se produce al combinar ambos ingredientes ayuda a desprender residuos adheridos y facilita la limpieza.

El mejor aliado para combatir los malos olores

Una de las cualidades más reconocidas del bicarbonato de sodio es su capacidad para absorber olores. Por esta razón, muchas personas colocan pequeñas cantidades en recipientes abiertos dentro del baño o lo utilizan ocasionalmente en desagües e inodoros para contribuir a mantener un ambiente más fresco durante más tiempo.