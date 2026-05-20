Cada fin de semana, después de disfrutar un asado con amigos o en familia, se suele tirar las cenizas que quedan en la parrilla. Sin embargo, este polvo gris cuenta con varios beneficios para el cuidado del jardín.

Especialistas en cuidado de plantas explican que las cenizas de madera o carbón vegetal sin aditivos aportan potasio, calcio y magnesio que, si se usan con cuidado, mejora la estructura de los suelos y ofrece una solución económica para quienes buscan prácticas más sustentables en huertas y jardines urbanos.

No solo aportan nutrientes solubles esenciales, sino que influyen en el crecimiento vegetal. En este sentido, se recomienda aplicar cantidades mínimas y mezclarlas bien con la tierra antes de plantar.

Cómo se utiliza las cenizas del asado en la jardinería

Uno de los usos más frecuentes de las cenizas de asado aparece como fertilizante. Al mezclarlas con la tierra, elevan el pH y reducen la acidez. Por ese motivo resultan útiles en huertas, canteros y macetas con especies que toleran suelos más alcalinos.

La recomendación básica indica esparcir una capa muy fina y luego integrarla al sustrato. Una dosis moderada evita excesos y permite que los nutrientes se liberen de forma gradual. En suelos muy ácidos, esta práctica ayuda a equilibrar condiciones y mejora la absorción de otros elementos .

Antes de aplicar cenizas en grandes superficies, conviene observar la respuesta de las plantas. Un cambio de color en las hojas o una detención del crecimiento suele marcar un desequilibrio en el pH . En esos casos, se aconseja reducir la cantidad o suspender su uso para evitar daños mayores.

Las cenizas del asado como fertilizante para el jardín.

Una barrera simple contra plagas

Otro beneficio de las cenizas de asado aparece en el control de plagas. Su textura seca y áspera funciona como barrera física frente a babosas y caracoles, dos enemigos comunes en huertas y jardines húmedos.

Para este uso, alcanza con formar un anillo alrededor de las plantas más afectadas. El contacto con las cenizas dificulta el desplazamiento de estos animales y protege hojas y tallos tiernos. Después de lluvias o riegos intensos, conviene reponer la capa para mantener su efecto.

Este método no reemplaza otras prácticas de control, pero suma una herramienta simple y sin químicos. La combinación con trampas, limpieza del entorno y riegos controlados mejora los resultados.

¿Cuáles son las cenizas que sirven y cuáles no?

No todas las cenizas resultan aptas para el jardín. Solo se deben usar las que provienen de madera natural o carbón vegetal sin tratamientos. Residuos con restos de plásticos, papeles impresos o briquetas con aditivos contaminan el suelo y dañan las plantas.

Tampoco todas las especies toleran este recurso. Plantas que prefieren suelos ácidos, como azaleas, camelias u hortensias, pierden color y vigor si el pH sube de forma brusca. En estos casos, evitar el uso de cenizas previene problemas a largo plazo.