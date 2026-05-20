Tirar cáscaras de cebolla sobre las brasas del asado: para qué sirve y por qué lo recomiendan

A la hora de hacer un asado, existen pequeños secretos que pueden marcar la diferencia en la cocción de la carne.

Uno de los más curiosos y efectivos consiste en arrojar cáscaras de cebolla sobre las brasas, una técnica casera que muchos parrilleros comenzaron a incorporar para controlar el fuego y mejorar el resultado final.

Aunque suelen terminar en la basura, las capas externas de la cebolla pueden convertirse en un aliado inesperado para mantener una combustión más pareja y evitar problemas comunes en la parrilla.

¿Para qué sirven las cáscaras de cebolla en las brasas?

Cuando las cáscaras entran en contacto con el calor de las brasas, liberan humo de manera lenta gracias a los aceites y compuestos naturales que conservan. Ese efecto genera varios beneficios durante la cocción del asado.

Entre las principales ventajas de este truco casero se destacan:

Ayudan a controlar pequeñas llamas provocadas por la grasa que cae sobre el carbón.

Generan un humo más suave que otros elementos utilizados para apagar el fuego.

Favorecen una temperatura más estable en la parrilla.

Pueden ayudar a alejar insectos alrededor del fuego.

Por este motivo, muchos asadores las utilizan como una solución práctica para manejar las brasas sin necesidad de apagar el fuego por completo.

Tirar cáscaras de cebolla sobre las brasas del asado: para qué sirve y por qué lo recomiendan

¿Cuándo conviene tirar las cáscaras de cebolla?

El mejor momento para usar este truco es cuando aparecen llamaradas que pueden quemar la carne por fuera y alterar su sabor.

Para obtener un mejor resultado, los especialistas recomiendan utilizar las capas secas externas de la cebolla, preferentemente con un poco de humedad natural. Además, aconsejan:

Usar cáscaras limpias y sin restos de aceite.

Evitar las cebollas cocidas o condimentadas.

No colocar demasiadas juntas para no generar exceso de humo.

Aplicarlas sobre brasas ya estabilizadas.

El error que puede arruinar el asado

Uno de los problemas más frecuentes en la parrilla ocurre cuando la grasa cae directamente sobre las brasas y provoca llamas intensas. Esto puede quemar la superficie de la carne antes de tiempo y dejar un sabor amargo.

En ese contexto, las cáscaras de cebolla funcionan como un recurso simple para disminuir las llamaradas sin modificar demasiado la temperatura del fuego.

Sin embargo, hay que tener cuidado con las cáscaras demasiado secas, ya que pueden prenderse rápidamente y generar una gran cantidad de humo de golpe. Las que conservan algo de humedad suelen ofrecer un efecto más gradual y controlado.