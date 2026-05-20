Envolver tarjetas de débito y crédito en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

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Con el avance de los medios de pago electrónicos, creció también la preocupación por el resguardo de datos personales y financieros. La seguridad bancaria pasó a ocupar un lugar central entre quienes utilizan tarjetas y billeteras digitales a diario.

La expansión de las tarjetas contactless, diseñadas para agilizar compras mediante aproximación, generó al mismo tiempo nuevas alertas vinculadas al fraude tecnológico. Esto impulsó la difusión de métodos caseros orientados a reforzar la protección de la información.

Entre esas prácticas comenzó a ganar notoriedad una alternativa llamativa: envolver las tarjetas en papel aluminio como barrera frente a posibles intentos de lectura no autorizada. Aunque suene inusual, la idea se apoya en principios relacionados con el bloqueo de señales electromagnéticas.

Especialistas en ciberseguridad reconocen que esta técnica puede limitar ciertos riesgos puntuales, aunque remarcan que no representa una defensa definitiva frente a modalidades de fraude cada vez más sofisticadas. La prevención integral sigue dependiendo de múltiples hábitos y herramientas de protección.

Las tarjetas modernas incorporan sistemas RFID, una tecnología basada en radiofrecuencia que permite concretar pagos rápidos sin insertar ni deslizar el plástico. Su comodidad simplificó operaciones cotidianas, pero también abrió nuevas discusiones sobre privacidad y seguridad digital.

Ante esta amenaza, el papel aluminio actúa como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se genera un efecto similar al de una jaula de Faraday, lo que impide que dispositivos externos capten la información.

De esta manera, el método puede reducir la posibilidad de lectura no autorizada en entornos concurridos como aeropuertos o transporte público.

¿Realmente protege contra el robo de datos?

Especialistas coinciden en que el método tiene base científica, aunque su efectividad depende del contexto. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los casos de robo de datos mediante RFID existen, pero son poco frecuentes en comparación con otras formas de fraude digital, como el phishing o la clonación tradicional.

El papel aluminio actúa como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. ChatGPT

Por su parte, análisis del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sostienen que el bloqueo de señales mediante materiales conductores sí funciona desde el punto de vista físico.

Sin embargo, remarcan que la distancia necesaria para captar datos de una tarjeta sin contacto suele ser muy corta, lo que limita el alcance real de estos ataques.

En consecuencia, envolver tarjetas en aluminio puede ofrecer una capa adicional de protección, pero no constituye una defensa completa ni imprescindible para la mayoría de los usuarios.

¿Es una solución efectiva o un mito moderno?

El uso de papel aluminio no es un mito, pero tampoco una solución definitiva. Expertos en seguridad recomiendan priorizar herramientas diseñadas específicamente para este fin, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias con alertas en tiempo real.

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Además, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en la vía pública. Entre ellos, el robo de credenciales digitales o ataques a plataformas online.

El papel aluminio puede ser útil en situaciones puntuales, pero su impacto resulta limitado frente a los desafíos actuales de la ciberseguridad.