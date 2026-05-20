A la hogar de cuidar las plantas y el jardín , cada vez más personas recurren a soluciones ecológicas para controlar las malezas y mantener el entorno en buen estado. En ese contexto, los expertos en jardinería recomiendan una mezcla simple que ayuda a eliminarlas sin esfuerzo: mezclar vinagre blanco, detergente y sal.

Uno de los problemas más comunes es la aparición de malas hiervas, ya que brotan entre baldosas, canteros y tierra expuesta . Si no se eliminan de forma efectiva, pueden reproducirse y extenderse sobre toda la zona en la que se encuentren.

Ante esto, el vinagre blanco se presenta como un herbicida casero económico para remover estas plantas no deseadas, sin necesidad de utilizar productos químicos.

Por qué funciona el vinagre como herbicida

Rebecca Sears, directora de marketing de Green Garden, explicó en el blog de Martha Stewart el funcionamiento de este elemento. Según señaló, el ácido del vinagre “descompone las paredes celulares y elimina la humedad de las malezas”, lo que termina provocando su muerte inevitable.

Asimismo, agregó que los vinagres comunes del hogar contienen un nivel de acidez suficiente para esta tarea . Esta característica permite que un producto cotidiano ayude a eliminar la mala hierba que afectan los espacios exteriores.

Los jardineros recomiendan el vinagre blanco como un herbicida casero para eliminar las plantas no deseadas

Cómo preparar la mezcla

Para preparar este herbicida casero se necesitan tres ingredientes sencillos de conseguir en cualquier hogar. El protagonista principal es el vinagre blanco, del cual se requieren 3,5 litros para obtener una mezcla lo suficientemente potente y efectiva contra la vegetación.

Se debe sumar una cucharada de detergente, que cumple una función vital en la aplicación. Este componente ayuda a que el vinagre se adhiera mejor a las hojas de las malas hierbas.

Finalmente, se añade una taza de sal a la mezcla. Craig Elworthy, fundador de la empresa especializada en césped Lawnbright, señaló que la sal actúa como un potente desecante que “ayuda a deshidratar y eliminar las malas hierbas”. Sin embargo, advirtió que debe usarse con cuidado, ya que el exceso de sal “daña el suelo”.

Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente

La recomendación es colocar en un recipiente los 3,5 litros de vinagre, la cucharada de detergente y la taza de sal. Luego, revolver bien hasta que todos los ingredientes queden integrados antes de colocar la solución final en un pulverizador o rociador.

La aplicación debe ser directa sobre las malas hierbas que se desea eliminar del jardín. Al respecto, Elworthy recomienda dejar que el herbicida actúe “durante varias horas o toda la noche” para notar una gran diferencia al día siguiente de haber aplicado el producto.

A modo de precuación, Rebecca Sears aconsejó el uso de pantalones y mangas largas durante la tarea. También sugirió utilizar guantes para proteger la piel de posibles irritaciones y “mantener la mezcla siempre alejada de los ojos y la cara”.

Cuándo aplicar esta mezcla de vinagre, detergente y sal en el jardín

Respecto al momento ideal, se recomienda aplicar el herbicida bien temprano por la mañana o al final de la tarde. En estos horarios, las temperaturas bajas evitan que la mezcla se evapore rápidamente antes de cumplir su función en la planta.

Es crucial que el clima acompañe, por lo que no debe haber pronóstico de lluvia por al menos 24 horas. Esto permite que la solución de vinagre penetre eficazmente en las malezas sin ser arrastrada por el agua, según explicó el especialista Craig Elworthy.

Por último, se advirtió que esta mezcla funciona como un “herbicida de contacto”. Esto significa que solo afecta las partes de la planta que toca directamente, por lo que se requiere mucha precisión para no dañar accidentalmente otras plantas del jardín.